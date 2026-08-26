Рособрнадзор увеличил количество баллов за ОГЭ по русскому языку до 38

Максимальный результат на ОГЭ по русскому языку в 2027 году составит 38 первичных баллов вместо прежних 37. Изменение связано с новыми критериями проверки сочинения-рассуждения, сообщили в Рособрнадзоре.

Корректировки затронут задания, в которых девятиклассникам необходимо написать сочинение на основе предложенного текста. Теперь при использовании примеров из прочитанного материала школьник должен будет обязательно пояснять каждый из них.

Одновременно соответствующее требование закрепили как в формулировках заданий, так и в критериях их проверки. Именно пересмотр системы оценивания сочинения привёл к увеличению максимального результата за всю экзаменационную работу на один балл.

ОГЭ является формой государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Для сравнения, в материалах ФИПИ на 2026 год максимальный результат по русскому языку составлял 37 баллов.

Ранее Life.ru рассказывал об изменениях в ОГЭ, которые действовали в 2026 году. Тогда в экзамене по русскому языку скорректировали формулировки и критерии оценивания сочинения-рассуждения, а в 12 регионах девятиклассникам в рамках эксперимента разрешили при поступлении в колледжи сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику.