Кравцов обещает, что серьёзных изменений в ЕГЭ-2027 не будет

Серьёзных изменений в заданиях Единого государственного экзамена в ближайшее время не планируется. ЕГЭ не будут ни усложнять, ни упрощать, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании.

«Никаких серьёзных изменений, усложнений либо легче сделать — их не будет», — сказал глава Минпросвещения.

По словам Кравцова, задания продолжат формировать в соответствии с утверждёнными на федеральном уровне образовательными программами и приказом Минпросвещения № 704. Этот приказ начал действовать в 2026 году. Одним из ключевых изменений стала синхронизация школьной программы с содержанием ОГЭ и ЕГЭ: экзаменационные задания должны проверять именно тот материал, который ученики проходят в школе.

По итогам ЕГЭ-2026 Кравцов сообщал о рекордном числе высокобалльников. 330 тысяч участников получили 70 и более баллов, а общее количество стобалльных результатов достигло 9777.

Ранее помощник президента Андрей Фурсенко, который раньше возглавлял Минобразования, предложил усложнить ЕГЭ. Он объяснил это тем, что если слишком много выпускников получают высокие баллы, то количество желающих поступить на бюджет превышает число свободных мест в вузах. Но идея усложнить ЕГЭ вызвала резкую критику со стороны депутатов и общественников.