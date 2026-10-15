Никаких сюрпризов на ЕГЭ: В Кремле объяснили, что изменится на экзаменах

Единый государственный экзамен не должен становиться сложнее школьной программы, а задания обязаны проверять только те знания, которые ученики получили на уроках. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская на брифинге.

«Ни о каком усложнении ЕГЭ не может в принципе идти речи», — подчеркнула она. По словам Ямпольской, повысить сложность экзамена невозможно без предварительного пересмотра содержания школьного образования.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку и литературе пока не планируются. При этом корректировки ожидаются в заданиях по математике и информатике, где предполагается усилить акцент на подготовке будущих инженерных кадров.

Советник президента уточнила, что речь должна идти не столько об усложнении испытаний, сколько о понятности и прозрачности экзаменационных материалов. Школьники должны заранее представлять, какие именно знания от них потребуются.

Особое внимание Ямпольская уделила соответствию заданий единым государственным учебникам. По её мнению, ребёнок, который добросовестно осваивал программу, должен быть уверен, что на экзамене его не ждут неожиданные вопросы за пределами изученного.

Такой подход, считает она, позволит снизить психологическую нагрузку не только на выпускников, но и на их родителей и педагогов.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов исключил серьёзные изменения в ЕГЭ в 2027 году. Министр подчеркнул, что экзамены не планируют ни усложнять, ни упрощать, а содержание заданий должно соответствовать федеральным образовательным программам.