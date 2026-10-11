«Психика особенно уязвима»: ЕГЭ назвали машиной выгорания для подростков
Социолог Барматова считает ЕГЭ одной из главных причин выгорания школьников
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ЕГЭ стал одной из главных причин выгорания школьников, заявила доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова. По её оценке, экзамен работает как «машина выгорания»: вместо простой проверки знаний подростки сталкиваются с жёсткой конкуренцией, которая не оставляет им права на ошибку и передышку.
«И всё это — в возрасте, когда организм ещё не сформирован, а психика особенно уязвима», — подчеркнула социолог.
По её словам, даже успешно сдавшие экзамены выпускники нередко приходят на первый курс эмоционально опустошёнными. Помочь восстановиться могла бы годовая пауза перед учёбой или работой. В России такая практика пока не оформлена, однако спрос на неё растёт.
Другой причиной выгорания собеседница «Газеты.ru» назвала противоречие между требованием личного успеха и потребностью во взаимопомощи. Ослабление привычных связей и поддержки создаёт почву для тревоги и эмоционального истощения.
Ранее психолог сочла давление на ребёнка главной ошибкой родителей перед ЕГЭ. Специалист рекомендовала обсуждать переживания подростка, поддерживать его и оставлять время на полноценный сон и отдых.
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