«Психика особенно уязвима»: ЕГЭ назвали машиной выгорания для подростков

ЕГЭ стал одной из главных причин выгорания школьников, заявила доктор социологических наук, профессор РТУ МИРЭА Светлана Барматова. По её оценке, экзамен работает как «машина выгорания»: вместо простой проверки знаний подростки сталкиваются с жёсткой конкуренцией, которая не оставляет им права на ошибку и передышку.

«И всё это — в возрасте, когда организм ещё не сформирован, а психика особенно уязвима», — подчеркнула социолог.

По её словам, даже успешно сдавшие экзамены выпускники нередко приходят на первый курс эмоционально опустошёнными. Помочь восстановиться могла бы годовая пауза перед учёбой или работой. В России такая практика пока не оформлена, однако спрос на неё растёт.

Другой причиной выгорания собеседница «Газеты.ru» назвала противоречие между требованием личного успеха и потребностью во взаимопомощи. Ослабление привычных связей и поддержки создаёт почву для тревоги и эмоционального истощения.

Ранее психолог сочла давление на ребёнка главной ошибкой родителей перед ЕГЭ. Специалист рекомендовала обсуждать переживания подростка, поддерживать его и оставлять время на полноценный сон и отдых.