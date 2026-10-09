Сдал лишний ЕГЭ — получил до 25 баллов: В России готовят новые правила поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут получать до 25 дополнительных баллов за ЕГЭ, результаты которых не используются в основном конкурсе. Это следует из проекта приказа Минобрнауки, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведение затронет поступающих на инженерные, технические и естественно-научные специальности. Дополнительные баллы можно будет получить за экзамены по математике, физике, химии, информатике или биологии, если результат составляет не менее 60 баллов, а предмет входит в перечень вступительных испытаний по выбранному направлению.

Размер прибавки будет зависеть от результата ЕГЭ. За 60–74 балла предлагается начислять 15 дополнительных, за 75–89 — 20, а за 90–100 — 25 баллов. При этом результат экзамена не должен учитываться в основном конкурсе.

Кроме того, Минобрнауки намерено расширить перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриенты могут получить дополнительные баллы. В список предлагают включить медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», а также дополнительное образование, полученное в рамках проекта «Код будущего» и в организациях ДОСААФ, если оно соответствует выбранной специальности.

Для остальных индивидуальных достижений планируется сохранить действующий лимит в 10 баллов. Прибавка за дополнительный ЕГЭ будет учитываться отдельно, поэтому суммарно за такие достижения можно будет получить до 35 баллов.

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2027 года. Пока документ находится на стадии проекта.

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