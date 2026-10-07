В России учредили две новые стипендии для студентов: кто сможет их получить

В России учредили две новые стипендии для студентов и аспирантов, занимающихся физикой, радиохимией и атомными технологиями. О решении правительства на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Одна выплата получила имя академика Игоря Курчатова и предназначена для специалистов в области физики и радиохимии. Вторую назвали в честь Анатолия Александрова, она рассчитана на тех, кто занимается технологиями ядерной электро- и теплоэнергетики. Студенты смогут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей, аспиранты — по 50 тысяч.

На такую поддержку смогут претендовать молодые люди с хорошими результатами по профильным специальностям. При отборе также учтут участие в исследованиях и разработках, научные публикации, собственные идеи и выступления на конференциях. Назначать выплаты будут ежегодно, начиная уже с 2026 года.

Конкурс проведёт Минобрнауки, а экспертную и организационную работу возьмёт на себя Курчатовский институт. На программу из федерального бюджета планируют направлять свыше 55 млн рублей в год. По словам Мишустина, такая помощь должна мотивировать начинающих исследователей и готовить кадры для сложных научно-технологических направлений.

Ранее в России существенно увеличили поддержку талантливых учащихся. С 1 сентября 2025 года президентскую стипендию для студентов приоритетных научно-технологических специальностей повысили до 30 тысяч рублей. Её назначают 3400 студентам, курсантам и слушателям российских вузов по итогам конкурса. Ещё 5700 человек получают правительственную выплату в размере 20 тысяч рублей.