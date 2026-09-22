В 15 регионах студентам начали платить от ₽200 тысяч за рождение ребёнка

Студенческие семьи в 15 российских регионах в 2026 году получили право на единовременные выплаты при рождении ребёнка в размере от 200 тысяч рублей. Самую крупную помощь установили в Калининградской области — 345 тысяч рублей на каждого малыша. Это следует из региональных нормативных актов, которые проанализировало РИА Новости.

По 200 тысяч рублей выплачивают студенческим семьям в Адыгее, Марий Эл, Ставропольском крае, Владимирской, Курской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тверской, Ульяновской областях и Санкт-Петербурге.

В Севастополе размер поддержки составляет 300 тысяч рублей. Выплату предоставляют на каждого ребёнка, в том числе при рождении двойни или тройни. Одно из основных условий — возраст родителей до 35 лет включительно и обучение в вузе или учреждении среднего профессионального образования.

Лидером стала Калининградская область, где студенческой семье при рождении ребёнка положены 345 тысяч рублей. Мера действует с 1 января 2026 года по конец 2028-го. При рождении двойни сумма достигает 690 тысяч рублей.

Отдельная программа действует в Ленинградской области: студенческие семьи могут получить 300 тысяч рублей, если возраст родителей на момент рождения ребёнка не превышает 25 лет. Эта мера была введена ещё для детей, родившихся в 2025–2026 годах.

Весной вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с 2026 года регионы с рождаемостью ниже среднероссийского уровня смогут вводить выплаты студенческим семьям при рождении ребёнка в размере не менее 200 тысяч рублей. Тогда речь шла о 41 субъекте. Однако конкретное решение, размер помощи и условия её получения каждый регион устанавливает самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал, что с 2026 года студенческие семьи в регионах с низкой рождаемостью смогут получать не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка.