До 83 тысяч в месяц и зарплата сверху: Какие выплаты может оформить отец

Отец ребёнка может оформить пособие по уходу до полутора лет размером до 83 тысяч рублей в месяц, а после досрочного выхода на работу — одновременно получать и выплату, и зарплату. Кроме того, мужчинам доступны единое пособие, выплата при рождении ребёнка и оплачиваемый больничный по уходу за ним, рассказал Life.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

Главная ежемесячная выплата для работающего отца — пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Родители сами решают, кто оформит соответствующий отпуск и станет получателем денег.

«Работающий отец подаёт работодателю заявления на отпуск и назначение пособия. Выплата составляет 40 процентов среднего заработка. В 2026 году её размер находится в пределах от 10 669,64 до 83 021,18 рубля в месяц. Пособие сохраняется и при досрочном выходе на работу», — объяснил Говырин в беседе с Life.ru.

Таким образом, возвращение в офис или на другое рабочее место раньше окончания отпуска не лишает отца уже назначенного пособия. При этом максимальные 83 тысячи рублей доступны не всем: конкретная сумма зависит от среднего заработка.

Ещё одна выплата — единовременное пособие при рождении ребёнка. В 2026 году оно составляет 28 450,45 рубля. Если из двух родителей трудоустроен только отец, деньги перечислят ему. Если не работает ни один из родителей, мужчина может обратиться за выплатой в Соцфонд, МФЦ или через «Госуслуги» в течение шести месяцев после рождения малыша.

Отец также может оформить единое пособие на ребёнка до 17 лет, если семья соответствует требованиям по доходам, имуществу и занятости. Его размер составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Отдельная мера поддержки предусмотрена на случай болезни детей. При уходе за ребёнком младше восьми лет выплачивается 100% среднего заработка независимо от страхового стажа, отметил депутат.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 июля 2026 года изменилось в порядке расчёта больничных, декретных и пособий по уходу за ребёнком. Теперь Соцфонд получает необходимые для назначения ряда выплат сведения напрямую с индивидуального лицевого счёта гражданина.