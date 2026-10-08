Вузы не станут менять всё сразу: Фальков назвал крайний срок реформы образования
Фальков: Российские вузы перейдут на новую модель до 2030 года
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Переход российских вузов на новую модель высшего образования планируется полностью завершить до 2030 года. Изменения будут внедрять постепенно, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в беседе с РИА «Новости».
«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», — сказал глава ведомства.
При этом по отдельным укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки новые правила начнут вводить раньше — с 2027/2028 учебного года.
Сейчас обновлённую систему испытывают 17 университетов. В рамках пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование продолжительностью от четырёх до шести лет, а затем могут продолжить обучение на специализированном уровне, рассчитанном на один-два года.
Напомним, эксперимент по реформированию высшей школы стартовал в 2023 году в шести университетах. В январе 2026-го Владимир Путин продлил пилотный проект до 2029/2030 учебного года включительно. Позднее правительство утвердило перечень более чем из 100 направлений подготовки, на которые распространяется эксперимент. Среди них оказались математика, физика, медицина, экономика и лингвистика.
Ранее Life.ru сообщал, что действующие дипломы бакалавров и магистров сохранят юридическую силу. Студенты, уже поступившие на программы прежнего образца, смогут завершить обучение по действующим стандартам. Ещё в январе в Госдуме опровергли слухи о резкой отмене бакалавриата, объяснив, что преобразования не предполагают одномоментного отказа от привычных форматов.
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