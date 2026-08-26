Минобрнауки: Переход на новую модель высшего образования завершат за три года

Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что по отдельным укрупнённым группам специальностей внедрение новых правил начнётся с 2027 года.

Студентам, которые уже зачислены или только поступают на программы бакалавриата и магистратуры, опасаться не стоит. Они смогут спокойно завершить обучение по текущим стандартам.

Выданные ранее дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» продолжат действовать. Эти документы останутся законным подтверждением наличия высшего образования.

Пилотный проект по обновлению системы стартовал ещё в 2023 году. Сейчас в нём участвуют 17 вузов, где готовят студентов по уровням базового (4-6 лет) и специализированного (1-2 года) высшего образования.

Выпускники специализированного уровня, который приравнен к магистратуре, уже третий год подряд получают дипломы нового образца и выходят с ними на рынок труда.

Напомним, в России начинается поэтапный переход от Болонской системы (бакалавриат и магистратура) к новой национальной модели высшего образования, состоящей из базового и специализированного уровней. Базовое высшее образование, которое объединит нынешние бакалавриат и специалитет, будет длиться от 4 до 6 лет в зависимости от направления и потребностей экономики. Специализированное высшее образование (аналог магистратуры, а также ординатура и ассистентура-стажировка) займет от 1 года до 3 лет. Аспирантура выделяется в отдельный уровень профессионального образования. Реформа, запущенная указом президента в 2023 году, проходит в формате пилотного проекта, который с 2026 года расширен до 17 ведущих университетов и продлён до 2030 года. Новые правила с 2026/27 учебного года будут применяться только к абитуриентам, а для уже обучающихся студентов изменения не коснутся порядка завершения учебы.