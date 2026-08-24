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24 августа, 13:49

Профессор объяснила, как изменится высшее образование после отказа от Болонской системы

Профессор Абанкина: После отказа от Болонской системы срок учёбы станет гибким

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После отказа от Болонской системы бакалавриат и специалитет объединят в один уровень высшего образования, а срок учёбы станет гибким — от четырёх до шести лет в зависимости от программы, рассказала профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

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По её словам, многие вузы и работодатели склоняются к пятилетнему обучению. Такой срок позволит усилить практическую подготовку, не сокращая фундаментальную часть программы. В университетах активно привлекают представителей компаний к аттестации студентов, вводят должности профессоров и доцентов практики, а стажировки становятся продолжительнее.

Новая модель должна теснее связать образование с будущей работой выпускника. Работодатели смогут точнее формулировать, какие специалисты и компетенции им нужны, а вузы — учитывать этот запрос при построении программ, объяснила собеседница эфире радио «Комсомольская правда».

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Напомним, с 1 сентября российские университеты продолжат переход на новую модель высшего образования. Сейчас её отрабатывают в 17 вузах, полностью перестроить систему планируют постепенно.

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Борис Эльфанд
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