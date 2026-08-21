Российские вузы продолжат переход к новой модели образования с 1 сентября

С 1 сентября российские университеты продолжат переход на новую модель высшего образования, которая должна заменить привычную Болонскую систему. Сейчас изменения отрабатывают в 17 вузах, сообщает газета «Известия».

Вместо традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру предусмотрены два уровня — базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура при этом станет отдельным видом профессиональной подготовки.

Новая схема должна позволить вузам гибче определять продолжительность и содержание программ с учётом конкретной специальности. Главная задача — готовить выпускников под потребности экономики и кадровый спрос.

Пилотный проект стартовал ещё в 2023 году, а затем число его участников увеличили. Сейчас в него входят 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ.

Полностью перестроить систему высшего образования в России планируют постепенно. Ожидается, что переход завершится не позднее 2030 года, поэтому одномоментной отмены бакалавриата и магистратуры во всех вузах с 1 сентября не произойдёт.

Ранее Life.ru рассказывал, что приёмная кампания 2026 года уже проходит по обновлённым правилам. Абитуриенты по-прежнему поступают на программы бакалавриата и специалитета, однако подать документы через сайты университетов больше нельзя — онлайн-заявления теперь принимают через «Госуслуги». Изменения также затронули выпускников колледжей: сдавать внутренние экзамены вместо ЕГЭ они могут только при поступлении на профильные направления.