Минобрнауки сократило число олимпиад для поступления в вузы

Минобрнауки сократило перечень школьных олимпиад, результаты которых дают преимущества при поступлении в российские вузы. На 2026/27 учебный год в него вошли 60 соревнований вместо прежних 83, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Новый перечень уже зарегистрирован Минюстом. По словам Ямпольской, пересмотр списка стал одним из ответов на ситуацию, сложившуюся во время приёмной кампании 2026 года. Она также заявила, что большое количество олимпиад приводило к росту числа победителей и призёров, конкурировавших за места с выпускниками, набравшими высокие баллы на ЕГЭ.

Теперь число олимпиад уменьшили на 23 позиции — более чем на четверть. При этом Ямпольская считает, что сам механизм учёта олимпиадных достижений также требует изменений. В дальнейшем, по её мнению, их результаты можно учитывать через дополнительные баллы при поступлении.

Ранее стало известно, что МГТУ имени Баумана планирует ужесточить условия поступления без вступительных испытаний (БВИ) на ряд специальностей. Право на БВИ там хотят оставить только лауреатам олимпиад более высокого уровня, а достижения в других состязаниях учитывать при поступлении на иные программы. Полные правила и список специальностей, которых коснутся нововведения, Бауманка обещает опубликовать после 20 января 2027 года.