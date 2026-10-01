Бауманка планирует ограничить БВИ для олимпиадников на части специальностей

МГТУ имени Баумана планирует ужесточить условия поступления без вступительных испытаний (БВИ) на ряд специальностей. Право на БВИ там хотят оставить только лауреатам олимпиад более высокого уровня, а достижения в других состязаниях учитывать при поступлении на иные программы. Об этом ректор вуза Михаил Гордин рассказал «Ведомостям».

Менять законодательство ради этого не потребуется: университет вправе самостоятельно устанавливать соответствующие требования. Полные правила и список специальностей, которых коснутся нововведения, Бауманка обещает опубликовать после 20 января 2027 года.

По словам Гордина, вуз хочет не сократить число олимпиадников, а равномернее распределить их между направлениями. В 2026 году таких абитуриентов стало больше на машиностроительных специальностях и немного меньше на IT-программах.

«Мы хотим, чтобы они более равномерно распределялись между направлениями и чаще выбирали основные инженерные специальности», — объяснил ректор.

В приёмную кампанию 2026/27 года на десяти образовательных программах Бауманки мест для общего конкурса фактически не осталось. Так, на специальности «Ядерные реакторы и материалы» было 37 бюджетных мест: десять заняли поступившие по БВИ, девять — по квотам и ещё 18 — по целевому набору.

На наиболее востребованных направлениях для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, также остаются единичные места, а проходные баллы растут, отметил Гордин.

Ранее Life.ru писал, что олимпиадники заняли более половины бюджетных мест в ряде ведущих российских вузов. На отдельных популярных направлениях МГУ, МФТИ, ВШЭ и Бауманки мест для поступающих по общему конкурсу оставалось крайне мало или не было вовсе. В результате конкуренция среди абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ заметно усилилась.