В Госдуме напомнили о льготах для семей со школьниками в 2026 году

В 2026 году семьи со школьниками могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки, включая бесплатное питание, льготный проезд, региональную помощь на покупку формы и налоговые льготы. Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT напомнил, что конкретный набор доступных мер зависит от возраста ребёнка, класса обучения, состава семьи и места жительства.

В государственных и муниципальных школах ученикам 1–4-х классов гарантирован один бесплатный приём горячей пищи в учебный день, а регионы вправе расширять эту меру на старшеклассников из льготных категорий.

Парламентарий уточнил, что граждане России в возрасте от 10 до 17 лет получают скидку 50% на поездки по стране в общих и плацкартных вагонах дальнего следования, а также во втором и третьем классе. Тарифы на городской транспорт устанавливаются на региональном уровне.

Для многодетных семей, детей с инвалидностью и детей участников СВО предусмотрены дополнительные программы, которые могут включать компенсацию стоимости школьной формы, канцтоваров и проезда. Размер выплат и порядок их оформления необходимо уточнять в органах соцзащиты, МФЦ или на региональных порталах госуслуг.

Кроме того, родители имеют право вернуть НДФЛ за очное обучение ребёнка. Чаплин пояснил, что для расходов, понесённых начиная с 2024 года, лимит составляет 110 тысяч рублей на одного ребёнка суммарно для обоих родителей. При налоговой ставке 13% максимальная сумма возврата достигает 14,3 тысячи рублей в пределах уплаченного налога. Эта мера позволяет частично компенсировать затраты на образование и делает качественное обучение более доступным для российских семей.

А ранее Life.ru сообщал, что ряд детей может бесплатно посещать бассейны и секции. В Роскачестве уточнили, что на федеральном уровне бесплатная спортивная подготовка гарантирована всем детям, прошедшим отбор в государственные и муниципальные спортивные школы, финансируемые из бюджета.