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Регион
Опубликовано 19 сентября, 13:20

Россиянам напомнили о бесплатных секциях и бассейнах для детей

Эксперт Поздняков: Ряд детей может бесплатно посещать бассейны и секции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cassiohabib

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cassiohabib

Российские дети могут заниматься спортом бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях, однако конкретные льготы на посещение бассейнов и секций зависят от региона. Об этом в беседе с RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» позволяет проводить спортивную подготовку за счёт бюджета на основании государственного или муниципального задания.

«Таким образом, на федеральном уровне бесплатная спортивная подготовка гарантирована всем детям, прошедшим отбор в государственные и муниципальные спортивные школы, финансируемые из бюджета», — объяснил Поздняков.

Социальный статус семьи в этом случае значения не имеет. Ребёнок должен соответствовать возрастным требованиям по выбранному виду спорта и пройти предусмотренный отбор.

Отдельные льготы на посещение бассейнов и спортивных секций устанавливают регионы. По словам эксперта, на практике ими чаще всего могут пользоваться дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также дети участников СВО и ветеранов боевых действий.

Получение такой услуги носит заявительный характер. Родителю или законному представителю необходимо самостоятельно обратиться за льготой. Обычно потребуются паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, СНИЛС, медицинская справка и документ, подтверждающий основание для получения поддержки.

«Заявление можно подать одним из доступных способов: онлайн через портал «Госуслуги», через региональные порталы, лично в МФЦ или напрямую в спортивную школу, бассейн», — рассказал Поздняков.

При этом перечень льготников, условия бесплатного посещения и объём поддержки могут отличаться в зависимости от субъекта России. Поэтому специалист советует заранее уточнять действующие правила непосредственно в своём регионе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что родители могут вернуть часть расходов на платные кружки и секции ребёнка с помощью социального налогового вычета. При ставке НДФЛ 13% максимальная сумма возврата за образовательные занятия может достигать 14,3 тысячи рублей на ребёнка.

Больше новостей о школах, кружках и возможностях для детей — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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