Не уроки, а игры и сказки: Кравцов объяснил, почему детсад – это не подготовка к школе

Детский сад не должен превращаться в подготовительные курсы перед школой. Главным занятием дошкольников должны оставаться игры, общение и развитие, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По словам министра, именно до семи лет формируются основные психологические функции ребёнка. Поэтому в дошкольном возрасте особенно важны игры, чтение сказок, общение со сверстниками, воспитателями и родителями.

«Мы все прекрасно понимаем, что детские садики, я в этом убеждён и уверен, — это не подготовка к школе», — заявил Кравцов на открытии Всероссийского форума работников дошкольного образования «Время дошкольного образования».

Обучать детей чтению и письму, подчеркнул глава Минпросвещения, должны уже в первом классе. Именно тогда педагоги начинают формировать базу, необходимую ребёнку для дальнейшей учёбы.

Вопрос развития детских садов в этом году находится в центре внимания Минпросвещения: 2026-й объявлен Годом дошкольного образования. Сейчас идёт работа над новым федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором планируется усилить воспитательный компонент. Одновременно ведомство занимается модернизацией инфраструктуры детсадов и формированием единых подходов к работе с дошкольниками.

С сентября в российских детских садах также стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Первый предусматривает беседы, игры, творческие задания и чтение книг, адаптированные для детей от трёх до семи лет. «Орлята-дошколята» направлены в том числе на обеспечение преемственности воспитательной работы между детским садом и начальной школой.

Всего дошкольным образованием в России охвачено более шести миллионов детей. В стране действуют свыше 300 тысяч дошкольных групп, с воспитанниками которых работают более 600 тысяч педагогов.

Ранее сообщалось, что очередь в ясли в России за шесть лет сократилась в 48 раз. Высокая доступность дошкольного образования для малышей сохраняется с 2024 года, сообщили в Минпросвещения.