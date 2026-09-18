«На троечку» при всём классе: Психолог объяснила, почему нельзя публично оценивать поведение школьника

Объявление оценки за поведение перед всем классом может превратить её из воспитательной меры в повод для насмешек и травли, особенно если речь идёт о младших школьниках. Самым уязвимым детям такое публичное сравнение способно ударить по самооценке и желанию вообще стараться в школе, рассказала Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова.

С 1 сентября в отдельных российских школах всех регионов проходит расширенная апробация оценок за поведение. В ней участвуют ученики 2–8-х классов, а вместо привычных пятёрок и двоек используются три характеристики — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение.

По словам Дугенцовой, выставлять такие оценки публично нужно крайне осторожно. Главный риск заключается даже не в самом результате, а в сравнении детей друг с другом.

«Выставлять оценки вслух, особенно за поведение, — не лучший вариант, потому что дети начинают мериться результатами, и тем самым может начаться буллинг. Это нужно делать крайне аккуратно и осторожно», — объяснила психолог в беседе с Life.ru.

Особенно болезненно публичная низкая оценка может восприниматься в начальной школе, когда самооценка ребёнка только формируется. По словам эксперта, примерно с семи до 12 лет учебная деятельность становится для детей особенно значимой, поэтому негативная оценка со стороны взрослого может переживаться очень остро.

«Если мы будем чрезмерно давить на эту самооценку, которая только формируется, и добавлять какие-то унизительные вещи — например, когда у всех пятёрки, а у Петечки или Машечки двойка, — в этот момент ребёнок будет чувствовать себя поникшим и грустным», — отметила Дугенцова.

Психолог считает, что безопаснее сообщать ребёнку результат индивидуально — через дневник, тетрадь или другой личный формат. Публичность, по её мнению, повышает риск того, что оценка превратится в ярлык внутри класса: у всех поведение «хорошее», а у одного ученика — условно «на троечку».

Главным последствием такого сравнения Дугенцова называет возможный буллинг, который может привести к депрессивным эпизодам или даже мыслям и суициде.

Пострадать может и мотивация. Ребёнок, который старается, но всё равно регулярно слышит публичную негативную оценку, способен решить, что дальнейшие усилия бессмысленны. «Ах, так! Если я стараюсь, а у меня не получается и мне ставят низкую оценку, то тогда я вообще стараться не буду», — описала возможную реакцию эксперт. В итоге поведение, которое школа пыталась скорректировать, по её словам, может, наоборот, ухудшиться.

При этом методические рекомендации Минпросвещения предполагают, что итоговая оценка поведения выставляется классным руководителем с учётом мнения других педагогов и специалистов, а при результате «недопустимое поведение» школе рекомендуется подключать родителей и психолого-педагогический консилиум.

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