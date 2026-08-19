Очередь в ясли в России за шесть лет сократилась в 48 раз

Очередь в ясли в России сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Высокая доступность дошкольного образования для малышей сохраняется с 2024-го, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Показатель удалось улучшить благодаря реализации нацпроекта «Демография».

В ведомстве подчеркнули, что возможность отдать малыша в дошкольное учреждение особенно важна для работающих и учащихся родителей. Она позволяет совмещать заботу о семье с трудовой деятельностью или получением специальности.

«Для родителей, занятых на производстве или учебе, ясли помогают совмещать семейные обязанности с работой или получением специальности», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Большинство государственных и муниципальных детсадов работают полный день — по 13–14 часов. Такой график позволяет взрослым забирать ребёнка после работы без спешки. Кроме того, в регионах действуют вечерние, или «дежурные», группы. Для семей также открывают группы выходного дня и форматы «в помощь маме».

Расширять возможности присмотра за малышами могут и за счёт негосударственного сектора. Регионы вправе поддерживать частные организации и индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги дневного ухода за детьми.

При этом доступность места именно рядом с домом остаётся отдельным вопросом. Ранее Life.ru рассказывал, куда обращаться родителям, если ребёнка не принимают в выбранный детсад: полномочия по дошкольному образованию находятся на региональном и муниципальном уровнях.