«Единая Россия» предложила ввести круглосуточные группы в детсадах

«Единая Россия» прорабатывает новые меры поддержки одиноких родителей, включая создание круглосуточных групп в детских садах, возвращение ясельных групп и возможность приводить ребёнка в садик на полдня по выходным. Об этом сообщили сенатор Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

«У одинокой мамы или папы двойная нагрузка: работа и воспитание ребенка. Особенно непросто бывает молодым родителям, а в случае, когда нет бабушек и дедушек, без посторонней помощи обойтись невозможно. Считаем, что здесь должно включаться государство», — сказала Лантратова.

Она напомнила, что в России около 5 млн женщин и более 1 млн одиноких отцов, которые воспитывают детей самостоятельно. Стенякина рассказала, что во время сбора предложений от женщин поступили идеи организовать круглосуточные группы в детсадах, а также вернуть ясельные группы. Воспитатели и няни, по её словам, готовы возвращаться к такой практике при условии достойной оплаты труда. Также обсуждается возможность приводить ребёнка в садик на полдня по выходным, чтобы одинокие родители могли решать бытовые вопросы. Все предложения планируется учесть при подготовке народной программы «Единой России».

Ранее в Общественной палате России предложили увеличить рабочий день детских садов до 12 часов. Там пояснили, что родители заканчивают работу в 18:00, а дорога до сада занимает около 40 минут, поэтому нужно резервное время.