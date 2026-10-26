С чего начнётся ЕГЭ и когда можно пересдать: Рособрнадзор раскрыл график госэкзаменов на 2027 год

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разработала проект расписания государственной итоговой аттестации на 2027 год.

Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнётся 1 июня. В первый день одиннадцатиклассники напишут тесты по выбору: историю, литературу и химию. Выпускники текущего года также сохранят возможность улучшить один из своих результатов до подачи документов в вузы — дни для такой пересдачи запланированы на 8 и 9 июля. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основное время, предусмотрен дополнительный период с 3 по 24 сентября.

Для выпускников девятых классов также определены ключевые временные рамки. В частности, досрочный период основного государственного экзамена (ОГЭ) планируется организовать с 20 апреля по 14 мая.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованные сроки пока имеют статус проекта и в ближайшее время пройдут процедуру общественного обсуждения.

Также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовила проект расписания основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год. Согласно документу, основной период аттестации для девятиклассников пройдёт со 2 июня по 5 июля.