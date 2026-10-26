Начнут с математики: Рособрнадзор раскрыл точные даты и график сдачи ОГЭ в 2027 году
Основной период ОГЭ-2027 планируют провести со 2 июня по 5 июля
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовила проект расписания основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год. Согласно документу, основной период аттестации для девятиклассников пройдёт со 2 июня по 5 июля.
Экзаменационная кампания начнётся 2 июня со сдачи математики. На 5 июня запланированы испытания по информатике и иностранным языкам, а обязательный экзамен по русскому языку выпускники напишут 11 июня.
Сдачу остальных предметов по выбору ведомство предлагает распределить на три дня: 8, 16 и 21 июня. Резервные сроки для тех, кто пропустил аттестацию по уважительной причине или пересдает предметы, установлены в период с 28 июня по 5 июля.
Как писал Life.ru, в 2027 году максимальный первичный балл за ЕГЭ по профильной математике увеличится с 32 до 33. Изменения связаны с обновлением контрольных измерительных материалов — в первую часть экзамена включат задания базового уровня. В Рособрнадзоре отметили, что это позволит большему числу выпускников набрать минимальный балл для поступления.