Начнут с математики: Рособрнадзор раскрыл точные даты и график сдачи ОГЭ в 2027 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подготовила проект расписания основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год. Согласно документу, основной период аттестации для девятиклассников пройдёт со 2 июня по 5 июля.

Экзаменационная кампания начнётся 2 июня со сдачи математики. На 5 июня запланированы испытания по информатике и иностранным языкам, а обязательный экзамен по русскому языку выпускники напишут 11 июня.

Сдачу остальных предметов по выбору ведомство предлагает распределить на три дня: 8, 16 и 21 июня. Резервные сроки для тех, кто пропустил аттестацию по уважительной причине или пересдает предметы, установлены в период с 28 июня по 5 июля.