Устный экзамен по истории в 9 классе: с какого года, как пройдёт и что известно об апробации

Обязательный устный экзамен по истории планируется ввести для девятиклассников с 2027/28 учебного года, а первое массовое проведение намечено на февраль–март 2028 года. Экзамен должен стать условием допуска к государственной итоговой аттестации, а осенью 2026 года его уже апробируют в нескольких регионах России.

Важно не путать даты: речь не идёт об экзамене весной 2027 года. Формат вводится в 2027/28 учебном году, а девятиклассники этого учебного года будут проходить испытание уже в 2028-м.

Что такое устный экзамен по истории и зачем его вводят

О введении обязательного устного экзамена министр просвещения Сергей Кравцов объявил 3 марта 2026 года. Он сообщил, что испытание предназначено для всех выпускников девятых классов и будет проводиться перед основной государственной итоговой аттестацией.

По словам Кравцова, на экзамене будут проверять, «как думает, размышляет школьник». Минпросвещения связывает новый формат с переходом школ на единые государственные учебники истории и синхронизацией школьной программы с системой итоговой аттестации.

4 сентября Кравцов уточнил, что экзамен должен стать условием допуска к ГИА и оцениваться в формате «зачёт/незачёт». Среди задач нового испытания — проверить способность школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи и работать с историческими источниками. Об этом Life.ru рассказывал отдельно.

20 октября эксперт Минпросвещения Светлана Подкорытова также объяснила, что новый формат должен проверять не простое запоминание параграфов и дат, а способность рассуждать, анализировать информацию и аргументировать собственную позицию.

С какого года введут устный экзамен по истории

Первый обязательный экзамен запланирован на 2027/28 учебный год. При этом конкретная сдача для первых участников должна пройти в феврале–марте 2028 года.

Хронология подготовки нового экзамена выглядит так:

Сергей Кравцов объявил о введении обязательного устного экзамена с 2027/28 учебного года 3 марта 2026 года. 20 апреля Рособрнадзор сообщил о подготовке модели и будущей апробации. 29 мая Анзор Музаев назвал срок первого массового проведения — февраль–март 2028 года. В августе Минпросвещения и Рособрнадзор сообщили об отработке механизма в 2026/27 учебном году. 4 сентября Кравцов уточнил: экзамен станет допуском к ГИА и будет оцениваться по системе «зачёт/незачёт». Сейчас в ряде регионов проходит апробация моделей заданий и организации экзамена.

Весной Минпросвещения называло более широкий период проведения — январь–апрель. Позднее, 29 мая, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев конкретизировал, что первый обязательный экзамен планируют провести в феврале или марте 2028 года, то есть до основной экзаменационной кампании.

Кто будет сдавать устный экзамен по истории

Будут ли девятиклассники сдавать экзамен по истории. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый экзамен предназначен для всех выпускников девятых классов. Он не зависит от того, выбрал ли ученик историю в качестве одного из предметов ОГЭ.

Таким образом, целевая группа первого обязательного экзамена — девятиклассники 2027/28 учебного года. Фактически школьник, который в 2026/27 учебном году учится в восьмом классе и затем обычно переходит в девятый, окажется в первом потоке участников.

Для выпускников 11-х классов аналогичный обязательный устный экзамен вводить сейчас не планируется. Об этом 21 мая заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Для старшеклассников история сохраняется в системе ЕГЭ.

Как пройдёт устный экзамен по истории

На 21 октября известно несколько основных параметров.

Экзамен будет устным и пройдёт до основной ГИА. В марте помощник президента Владимир Мединский описывал предполагаемый формат как собеседование, а Минпросвещения сообщало, что материалы будут полностью соответствовать содержанию государственных учебников истории.

Рособрнадзор 21 октября сообщил, что в ходе нынешней апробации отрабатываются подходы, разработанные Федеральным институтом педагогических измерений — ФИПИ. Проверяются разные модели заданий и организационные схемы проведения экзамена. Все задания апробации основаны только на содержании государственных учебников истории.

По роли в системе ГИА новый экзамен можно сравнить с итоговым собеседованием по русскому языку: оба испытания проходят раньше основной экзаменационной кампании и используются как условие допуска. Но это только организационное сравнение. Из него нельзя делать вывод, что у экзамена по истории будет такое же число заданий, продолжительность или система оценивания.

Эти параметры пока не опубликованы.

Как проходит апробация осенью 2026 года

Апробация нового экзамена проходит в октябре–ноябре 2026 года в ряде субъектов России. Какие именно регионы участвуют в пилотном этапе, Рособрнадзор в сообщении от 21 октября не перечислил.

Во время тестирования проверяют разные варианты заданий и способы организации экзамена. Цель апробации — понять, как предложенная модель будет работать в реальной школе до того, как она станет обязательной для всех девятиклассников.

Рособрнадзор сообщил, что после пилотного этапа результаты вынесут на общественно-профессиональное обсуждение. После него должны быть приняты решения по дальнейшей реализации модели. О планах тестирования Life.ru сообщал ещё в августе.

Есть ли демоверсия устного экзамена по истории

По каким темам девятиклассники будут сдавать экзамен по истории. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальной демоверсии именно нового обязательного устного экзамена по истории для всех девятиклассников на 21 октября 2026 года не опубликовано.

На сайте ФИПИ можно найти материалы по истории для ОГЭ и устной форме ГВЭ-9, однако это другие экзаменационные форматы. Например, ФИПИ действительно публикует образцы устного ГВЭ по истории, но использовать их как официальную демоверсию будущего допуска к ГИА нельзя.

Поэтому пока нельзя достоверно назвать количество вопросов, показать «типичный билет» нового экзамена или привести готовый вариант пробника от ФИПИ.

Рособрнадзор при этом подчёркивает, что задания нынешней апробации не относятся к документам ограниченного доступа. После завершения пилотного этапа и обсуждения модель может быть опубликована подробнее.

Что будет, если не сдать устный экзамен по истории

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый экзамен станет условием допуска к государственной итоговой аттестации. То есть без положительного результата школьника не должны допустить к дальнейшей ГИА.

При этом окончательный порядок повторной сдачи нового экзамена пока нормативно не опубликован.

В июне Анзор Музаев говорил, что возможность пересдать испытание будет: поскольку история должна проводиться в феврале–марте, до основных экзаменов останется время для повторной попытки. Однако конкретные резервные даты, число попыток и процедура пересдачи пока не утверждены в опубликованной модели экзамена.

Как готовиться к устному экзамену по истории

Главный официальный ориентир уже известен: содержание экзамена должно опираться на единые государственные учебники истории и материал, который школьники успеют пройти к моменту испытания. Рособрнадзор отдельно подчёркивал, что темы, ещё не изученные классом, включать в экзамен не должны.

До публикации официальной модели разумно сосредоточиться на самой школьной программе: понимать последовательность событий, причины и последствия, уметь не только назвать исторический факт, но и устно объяснить его значение.

Полезно тренироваться отвечать вслух: сначала кратко формулировать основной тезис, затем приводить факты и объяснять связи между событиями. Такая подготовка соответствует уже заявленной цели экзамена — проверять осмысленный устный ответ, а не только запоминание дат.

Покупать специальные сборники именно для нового экзамена пока рано: официальной демоверсии и утверждённой структуры ещё нет.

Что пока не известно об экзамене

Известны ли темы экзамена по истории для девятых классов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На 21 октября 2026 года официально не опубликованы:

точное количество заданий и их окончательные типы;

продолжительность экзамена и время на подготовку ответа;

подробные критерии получения зачёта;

минимальное количество баллов, если будет использоваться балльная система внутри оценивания;

утверждённое расписание первого экзамена;

официальный демонстрационный вариант;

окончательный порядок и даты пересдачи.

Рособрнадзор сейчас именно апробирует модели заданий и организационные схемы. Поэтому конкретные цифры, которые могут появляться в неофициальных материалах, пока нельзя считать параметрами будущего экзамена.

Материал Life.ru будет обновляться после публикации ФИПИ модели экзамена, официальной демоверсии и нормативных документов о порядке проведения.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли устный экзамен по истории в 9 классе?

Да. Минпросвещения объявило о планах сделать его обязательным для выпускников девятых классов. Осенью 2026 года новый формат уже проходит апробацию в регионах.

С какого года введут устный экзамен по истории?

С 2027/28 учебного года. Первое обязательное проведение запланировано на февраль–март 2028 года.

В каких классах будут сдавать устный экзамен по истории?

Он предназначен для выпускников 9-го класса. Для одиннадцатиклассников аналогичный обязательный устный допуск сейчас вводить не планируется.

Будет ли демоверсия устного экзамена по истории?

Официальной демоверсии нового экзамена на 21 октября 2026 года ещё нет. За публикациями стоит следить на сайте ФИПИ. Материалы устного ГВЭ-9 по истории — это другой формат экзамена, их нельзя считать демоверсией нового обязательного испытания.

Что будет, если не сдать устный экзамен по истории?

Экзамен должен стать условием допуска к ГИА. Рособрнадзор говорил о возможности пересдачи, однако официальный порядок повторной сдачи нового экзамена пока не опубликован.

Нужно ли уже специально готовиться к новому экзамену?