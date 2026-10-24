Минобрнауки не изменило минимальные баллы ЕГЭ на 2027/28
Обложка © Life.ru
Минимальные пороги ЕГЭ для поступления в подведомственные Минобрнауки вузы в 2027/2028 учебном году останутся прежними. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА «Новости»: по всем предметам планка не сдвинется относительно прошлого года — никаких новых «сюрпризов» для абитуриентов не готовят.
Конкретные цифры выглядят так: по русскому языку нужно набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40, по физике — 41, по обществознанию — 45, по истории — 40, по информатике — 46, по иностранному языку — 40, по литературе — 40. Столько же — 40 баллов — потребуется по биологии, географии и химии. Таким образом, самый высокий минимальный порог среди перечисленных предметов — у информатики, а самый доступный — у большинства гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Для будущих выпускников и их родителей это фактически сигнал: резкого повышения требований на входе в вузы Минобрнауки пока не будет. Впрочем, итоговые правила ещё закреплены проектом приказа, но сама логика решения уже понятна — планку решено не трогать.
А незадолго до этого в Кремле сняли нервозность вокруг ЕГЭ: советник президента Елена Ямпольская заявила, что ни о каком усложнении экзамена речи быть не может — задания должны проверять только то, что прошли на уроках. По её словам, русский язык и литературу пока трогать не собираются, а вот в математике и информатике возможны корректировки с прицелом на будущих инженеров. Главное, подчеркнула она, — прозрачность и привязка к единым учебникам, чтобы добросовестный школьник не ловил на экзамене неожиданные вопросы, а выпускники, родители и учителя меньше нервничали.