Минобрнауки не изменило минимальные баллы ЕГЭ на 2027/28

Минимальные пороги ЕГЭ для поступления в подведомственные Минобрнауки вузы в 2027/2028 учебном году останутся прежними. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА «Новости»: по всем предметам планка не сдвинется относительно прошлого года — никаких новых «сюрпризов» для абитуриентов не готовят.

Конкретные цифры выглядят так: по русскому языку нужно набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40, по физике — 41, по обществознанию — 45, по истории — 40, по информатике — 46, по иностранному языку — 40, по литературе — 40. Столько же — 40 баллов — потребуется по биологии, географии и химии. Таким образом, самый высокий минимальный порог среди перечисленных предметов — у информатики, а самый доступный — у большинства гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

Для будущих выпускников и их родителей это фактически сигнал: резкого повышения требований на входе в вузы Минобрнауки пока не будет. Впрочем, итоговые правила ещё закреплены проектом приказа, но сама логика решения уже понятна — планку решено не трогать.