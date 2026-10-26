Кравцов: На ЕГЭ не спросят того, чему не учили в школе

Задания ЕГЭ строго соответствуют школьной программе, поэтому на экзамене выпускников не спросят о том, чего они не изучали. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя проекты расписания экзаменов на 2027 год.

«Сегодня школьная программа и задания ЕГЭ строго синхронизированы, на экзамене ребят никогда не спросят того, чему не учили в школе», — подчеркнул министр.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проекты совместных приказов с графиками ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена. Документы опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По словам Кравцова, при составлении расписания особое внимание уделили тому, чтобы ученикам хватило времени на качественную подготовку. Министр также напомнил о возможности улучшить результат одного экзамена.

«И хочу подчеркнуть, что у ребят сохраняется гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании. Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», — отметил он.

Ранее Life.ru рассказывал о проекте расписания ЕГЭ на 2027 год. Основной период предлагается начать 1 июня с истории, литературы и химии, а дни для пересдачи одного предмета выпускниками текущего года запланированы на 8 и 9 июля. Расписание пока не утверждено.