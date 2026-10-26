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Опубликовано 26 октября, 14:25

Кравцов: На ЕГЭ не спросят того, чему не учили в школе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Задания ЕГЭ строго соответствуют школьной программе, поэтому на экзамене выпускников не спросят о том, чего они не изучали. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя проекты расписания экзаменов на 2027 год.

«Сегодня школьная программа и задания ЕГЭ строго синхронизированы, на экзамене ребят никогда не спросят того, чему не учили в школе», — подчеркнул министр.

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проекты совместных приказов с графиками ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена. Документы опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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По словам Кравцова, при составлении расписания особое внимание уделили тому, чтобы ученикам хватило времени на качественную подготовку. Министр также напомнил о возможности улучшить результат одного экзамена.

«И хочу подчеркнуть, что у ребят сохраняется гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании. Это также позволяет избежать лишнего психологического давления», — отметил он.

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Ранее Life.ru рассказывал о проекте расписания ЕГЭ на 2027 год. Основной период предлагается начать 1 июня с истории, литературы и химии, а дни для пересдачи одного предмета выпускниками текущего года запланированы на 8 и 9 июля. Расписание пока не утверждено.

Больше новостей об экзаменах и поступлении — в разделе «ЕГЭ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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