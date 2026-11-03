Участие в олимпиадах помогает подготовиться к поступлению даже школьникам, оставшимся без диплома, рассказал методист олимпиад Демид Харламов. По его словам, соревнования позволяют определить интерес к предмету, познакомиться с требованиями вузов и научиться последовательно обосновывать решения.

Собеседник RuNews24.ru отметил, что разбор нестандартных задач полезен для второй части ЕГЭ. Опыт апелляций также учит спокойно защищать свою позицию, этот навык пригодится на экзаменах, во время дальнейшей учёбы и на собеседованиях.

Специалист рекомендовал будущим выпускникам совмещать олимпиады с подготовкой к ЕГЭ: для подтверждения соответствующей льготы потребуется не менее 75 баллов по профильному экзамену, а вуз вправе установить более высокий порог. Также необходимо заранее проверить соответствие олимпиады выбранной программе и актуальные правила приёма.