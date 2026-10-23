Минобрнауки ужесточит правила поступления в вузы для олимпиадников

Минобрнауки России намерено ужесточить правила поступления в университеты для победителей и призёров школьных олимпиад с 2027 года. Право на зачисление без вступительных испытаний предлагают оставить только победителям, тогда как призёры смогут рассчитывать на 100 баллов по профильному предмету. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Одно из изменений уже принято: количество олимпиад, дающих преимущества при поступлении, сократили с 83 до 60. Соответствующий перечень утвердили на 2026/27 учебный год.

Кроме того, министерство предлагает учитывать олимпиадные достижения только за 10-й и 11-й классы. Для вузовских олимпиад также планируют ввести единые требования, сопоставимые со стандартами Всероссийской олимпиады школьников.

Пересмотреть правила решили после приёмной кампании 2026 года. По словам Фалькова, на отдельных направлениях ведущих университетов победители и призёры олимпиад заняли все бюджетные места ещё до основного конкурса. Из-за этого даже абитуриенты с высокими результатами ЕГЭ столкнулись с трудностями при поступлении.

Чтобы исправить ситуацию, Минобрнауки планирует увеличить количество бюджетных мест в ведущих вузах по наиболее востребованным специальностям. При этом новые ограничения для олимпиадников пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении учитывать победы в олимпиадах только у учеников 10–11-х классов. Фальков объяснял инициативу необходимостью приблизить сложность олимпиадных заданий к университетскому уровню. Ведомство также выступило за единые требования к организации интеллектуальных соревнований и контролю за их проведением.