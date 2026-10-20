Минкультуры сможет блокировать открытие творческих специальностей в вузах

Российские университеты, для которых искусство и культура не являются основным профилем, могут лишиться возможности самостоятельно открывать творческие специальности. Министерство культуры получит право блокировать запуск таких образовательных программ, если сочтёт их нецелесообразными. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, у ведомства появится так называемый «второй ключ» при согласовании новых направлений подготовки. Это означает, что решение университета открыть творческую специальность будет зависеть в том числе от позиции Минкультуры.

Если министерство выступит против, запустить соответствующую программу учебное заведение не сможет. При этом речь идёт именно о непрофильных вузах, а не об учреждениях, которые специализируются на подготовке художников, музыкантов и других представителей творческих профессий.

Голикова рассказала о готовящихся изменениях на встрече с руководителями образовательных организаций в сфере искусств, проходившей в Санкт-Петербургской академии художеств. Она уточнила, что документ разработан по поручению президента России.

Правительство уже подготовило окончательное заключение на законопроект. Следующий этап — внесение инициативы в Государственную думу и рассмотрение депутатами.

Вице-премьер рассчитывает, что парламент успеет принять поправки до конца осенней сессии. В таком случае новые полномочия у Министерства культуры могут появиться уже в 2027 году.

Предложение расширить полномочия Минкультуры прозвучало на фоне пересмотра системы подготовки специалистов в российских университетах. Ранее, 14 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от устаревших направлений обучения, которые она назвала «нафталинными», и заменить их более современными программами. По её мнению, университетам необходимо учитывать изменения на рынке труда и готовить специалистов по востребованным направлениям.