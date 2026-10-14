В России предложили убрать из вузов «нафталинные» специальности

В российских вузах предложили отказаться от устаревших, «нафталинных» специальностей, заменив их современными направлениями подготовки. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Обращаясь к главе Минобрнауки Валерию Фалькову, спикер призвала решительнее обновлять образовательные программы. По её мнению, направления, утратившие актуальность, необходимо исключать из перечня, освобождая место для профессий, связанных с искусственным интеллектом и новыми технологиями. Матвиенко подчеркнула, что некоторые специальности устарели даже по названию.

Особое внимание она обратила на направление «Реклама и связи с общественностью». По словам председателя Совфеда, туда поступают, когда больше некуда податься. Она усомнилась, что для такой деятельности обязательно получать высшее образование, и предложила пересмотреть содержание учебной программы.

Вопросы у Матвиенко вызвала и подготовка специалистов по государственному и муниципальному управлению. Она отметила, что, согласно проведённому анализу, выпускники, поступившие на это направление сразу после школы, не идут работать в муниципальные органы. Спикер предложила переориентировать обучение на действующих чиновников, которым необходимо повышать квалификацию.

Не обошла председатель Совфеда стороной и заочное образование. Она призвала разобраться, можно ли таким способом подготовить квалифицированного инженера, выразив надежду, что врачей заочно не обучают. По её мнению, подобный формат может быть полезнее для дополнительного профессионального образования.

При этом речь пока идёт лишь о предложении пересмотреть перечень направлений подготовки и форматы обучения. Матвиенко призвала Минобрнауки проанализировать действующую систему и привести её в соответствие с реальными потребностями страны.

Ранее Life.ru рассказывал о продолжении перехода российских университетов на новую модель высшего образования. Вместо привычной системы бакалавриата и магистратуры предусмотрены базовый и специализированный уровни подготовки. Новые подходы уже апробируют в 17 вузах страны.