Олимпиады больше не помогут поступить? Минобрнауки хочет оставить льготы только старшеклассникам

Право на льготы при зачислении в вузы за победы в интеллектуальных состязаниях могут сохранить лишь те школьники, кто учится в выпускных классах. С такой инициативой выступило Министерство науки и высшего образования РФ, о чём в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации проинформировал руководитель ведомства Валерий Фальков.

«Предлагаем учитывать победы в олимпиадах только ученикам 10-х и 11-х классов», — заявил он.

Как уточнил министр, задания для старшеклассников должны быть сопоставимы по сложности с университетским уровнем. Помимо этого, ведомство намерено унифицировать подход к проведению вузовских олимпиад и Всероссийской олимпиады школьников — появятся общие требования и единая система контроля.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке новых образовательных программ для старшеклассников. Министерство просвещения выступило с инициативой расширения спектра профильной подготовки, позволив учебным заведениям вводить дополнительные специализации внутри существующих классов. Особый акцент делается на углублённом изучении физики и математики, химии и биологии, а также инженерных и технологических дисциплин. Это даст школьникам возможность формировать индивидуальный образовательный маршрут, опираясь на личные склонности и карьерные перспективы.