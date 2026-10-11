Больше выбора для старшеклассников: В России изменят школьные программы и профильные классы

Министерство просвещения России подготовило проект обновления федеральной образовательной программы для старших классов, который позволит школам создавать дополнительные направления обучения с учётом интересов учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, уточнив, что документ разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общественное обсуждение завершилось 8 октября. Изменения предусматривают обновление рабочих программ по ключевым школьным предметам как на базовом, так и на углублённом уровне.

Кроме того, ведомство предложило примерные учебные планы для базового уровня образования, в том числе с возможностью изучения родных языков. Школы также смогут формировать внутри профильных классов и групп дополнительные направления — физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие.

«Мы вводим примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков. Кроме того, школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы самих учеников», — пояснил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства подчеркнул, что утверждённый образовательный стандарт призван обеспечить единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования. Обновление рабочих программ должно сделать обучение более гибким и позволить старшеклассникам выбирать предметы с учётом своих интересов и будущей профессии.

При этом предложенные изменения пока находятся на стадии проекта приказа. Их окончательное содержание будет определено после утверждения документа.

Ранее Life.ru рассказывал о рекомендованных Минпросвещения сроках осенних школьных каникул. Ведомство предложило провести их с 26 октября по 3 ноября 2026 года, а 4 ноября школьники получат дополнительный выходной в честь Дня народного единства. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно определять даты отдыха с учётом региональных особенностей и учебного графика.