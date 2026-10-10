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Регион
Опубликовано 10 октября, 07:17

В Минпросвещения сообщили даты осенних каникул

Минпросвещения рекомендовало провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минпросвещения рекомендует школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года. После них учеников ждёт дополнительный выходной — 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства

Таким образом, каникулы продлятся девять календарных дней. Если школа придерживается рекомендованного графика, занятия возобновятся в четверг.

При этом даты не являются обязательными для всех образовательных учреждений. Школы вправе составить собственный календарный учебный график на основе рекомендаций министерства.

При планировании учебного года администрации должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также запланированные мероприятия.

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Алена Пенчугина
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