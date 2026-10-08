Депутат Бессараб: Россиян ждёт сокращённый рабочий день 3 ноября

Рабочий день во вторник, 3 ноября, будет сокращён на один час перед Днём народного единства. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Накануне праздника 4 ноября нас ожидает сокращённый рабочий день — 3 ноября рабочее время дня будет сокращено на один час», — сказала парламентарий.

Правило закреплено в статье 95 Трудового кодекса РФ: продолжительность рабочего дня или смены непосредственно перед нерабочим праздником уменьшается на час. В 2026 году 3 ноября станет последним таким днём.

День народного единства в этом году выпадает на среду, 4 ноября. После праздника россияне вернутся к работе уже в четверг, а 5 и 6 ноября будут обычными рабочими днями. Длинных выходных не предусмотрено.

Ранее Life.ru писал, что российских школьников на пятидневке ждут самые продолжительные осенние каникулы за последние десять лет — вместе с выходными и праздником отдых растянется на 12 дней. Формально ведомство предлагает установить каникулы с 26 октября по 3 ноября. Однако к ним добавятся выходные 24–25 октября и День народного единства 4 ноября. В результате за парты дети вернутся только 5-го числа. Для школ с шестидневной учебной неделей перерыв составит 11 дней.