Российских школьников осенью ждут самые длинные за 10 лет каникулы

Российских школьников на пятидневке ждут самые продолжительные осенние каникулы за последние десять лет — вместе с выходными и праздником отдых растянется на 12 дней. Это следует из рекомендаций Минпросвещения.

Формально ведомство предлагает установить каникулы с 26 октября по 3 ноября. Однако к ним добавятся выходные 24–25 октября и День народного единства 4 ноября. В результате за парты дети вернутся только 5-го числа. Для школ с шестидневной учебной неделей перерыв составит 11 дней.

Год назад осенний отдых был короче. В 2025/26 учебном году он продолжался с 25 октября по 2 ноября, после чего школьники также отдыхали 3 и 4 ноября.

В предыдущие девять учебных лет осенние каникулы обычно занимали девять или десять дней. Таким образом, нынешний календарь станет рекордным по продолжительности как минимум с 2016 года.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что изменилось в российских школах с 1 сентября 2026 года — от учебной нагрузки до нового календаря каникул. Для четвертной системы Минпросвещения рекомендовало несколько периодов отдыха в течение учебного года.