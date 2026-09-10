Четырёхдневная рабочая неделя в ноябре 2026: как работаем и отдыхаем 4 ноября

В начале ноября россиян на пятидневке ждут четыре рабочих дня и выходной в среду 4 ноября. 3 ноября — сокращённый день; длинных выходных не будет.

Россиян в начале ноября 2026 года ждёт четырёхдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства. Однако четыре рабочих дня не будут идти подряд: в понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, работаем, в среду, 4 ноября, отдыхаем, а 5 и 6 ноября снова выходим на работу. Кроме того, 3 ноября будет сокращённым предпраздничным днём.

Важно: речь не идёт о переходе России на постоянную четырёхдневную рабочую неделю. Сокращённый график связан исключительно с государственным праздником 4 ноября.

Четырёхдневная рабочая неделя в ноябре 2026: точный график

Для россиян, которые работают по стандартной пятидневке с выходными в субботу и воскресенье, первая рабочая неделя ноября будет выглядеть так:

1 ноября, воскресенье — выходной;

2 ноября, понедельник — рабочий день;

3 ноября, вторник — рабочий день, сокращённый на один час;

4 ноября, среда — День народного единства, официальный выходной;

5 ноября, четверг — рабочий день;

6 ноября, пятница — рабочий день;

7 ноября, суббота — выходной;

8 ноября, воскресенье — выходной.

Таким образом, на неделе с 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня и три выходных, но единого длинного отдыха не получится: праздничная среда разделит рабочую неделю на две части.

На неделе со 2 по 8 ноября 2026 года россияне на пятидневке будут работать четыре дня, а 4 ноября станет выходным. Фото © Life.ru

Почему 4 ноября 2026 года — выходной

4 ноября в России отмечается День народного единства. Он включён в перечень нерабочих праздничных дней, установленный статьёй 112 Трудового кодекса РФ.

В 2026 году 4 ноября выпадает на среду. Поэтому переносить праздник на понедельник или пятницу не будут: россияне просто получат дополнительный выходной непосредственно 4 ноября.

Правительство России заранее утвердило переносы выходных на 2026 год. Они затрагивают только январские даты: выходной с 3 января перенесён на 9 января, а с 4 января — на 31 декабря. Никаких дополнительных переносов в ноябре нет.

Полный график праздников и переносов смотрите в производственном календаре на 2026 год — в отдельном материале Life.ru.

3 ноября 2026 года — сокращённый рабочий день или нет

Да. Во вторник, 3 ноября 2026 года, рабочий день должен быть сокращён на один час, поскольку он непосредственно предшествует государственному празднику.

Такое правило установлено статьёй 95 Трудового кодекса РФ и распространяется в том числе на работников с обычной пятидневной рабочей неделей.

Например, если стандартный рабочий день длится с 09:00 до 18:00, то 3 ноября при неизменном времени начала работы он может закончиться в 17:00.

Для непрерывно действующих организаций и некоторых видов работ, где сократить смену невозможно, действуют отдельные правила компенсации переработки.

Кстати, 3 ноября станет последним сокращённым рабочим днём 2026 года. Следующий дополнительный выходной будет уже 31 декабря.

3 ноября 2026 года будет сокращённым рабочим днём перед Днём народного единства. Фото © Life.ru

Нужно ли работать 5 и 6 ноября 2026 года

Да. Четверг, 5 ноября, и пятница, 6 ноября, — обычные рабочие дни.

Поэтому график после Дня народного единства выглядит просто: 4 ноября — отдыхаем → 5 ноября — выходим на работу → 6 ноября — работаем → 7–8 ноября — обычные выходные.

Именно поэтому говорить о «длинных ноябрьских выходных» в 2026 году неправильно. Дополнительный день отдыха будет только один — в среду.

Как отдыхаем в ноябре 2026 года

Всего в ноябре 2026 года 30 календарных дней. Для работников с пятидневной рабочей неделей:

рабочих дней — 20;

выходных и праздничных — 10;

сокращённых рабочих дней — 1.

Выходными будут 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.

Единственный федеральный нерабочий праздник месяца — 4 ноября, День народного единства.

Производственный календарь на ноябрь 2026 года

Норма рабочего времени в ноябре зависит от установленной продолжительности рабочей недели:

Норма рабочего времени в ноябре 2026 года: 159 часов при 40-часовой неделе, 143 часа при 36-часовой и 95 часов при 24-часовой. Инфографика © Life.ru

Сокращение нормы связано в том числе с предпраздничным днём 3 ноября, который становится короче на один час.

Для сотрудников со сменным графиком, шестидневной неделей или другими режимами труда конкретные рабочие дни могут отличаться. Однако 4 ноября остаётся федеральным нерабочим праздничным днём, а работа в него регулируется специальными нормами Трудового кодекса.

Уменьшится ли зарплата из-за выходного 4 ноября

Нет. Если сотрудник получает оклад и полностью отработал предусмотренную на ноябрь норму, праздничный выходной 4 ноября не является основанием уменьшать его зарплату.

То же касается сокращённого рабочего дня 3 ноября: сотруднику не должны уменьшать оклад из-за того, что предпраздничный день по закону стал на час короче.

Как оплачивается работа 4 ноября

Некоторым сотрудникам всё же придётся работать 4 ноября — например, при сменном графике или в организациях с непрерывным циклом.

По статье 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в повышенном размере. Конкретный расчёт зависит от системы оплаты труда и от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы.

По желанию работника вместо повышенной оплаты в предусмотренных законом случаях может быть предоставлен другой день отдыха.

Работа 4 ноября оплачивается по правилам работы в нерабочий праздничный день. Фото © Life.ru

Как превратить 4 ноября в длинные выходные

Сам производственный календарь длинного ноябрьского уикенда в 2026 году не даёт. Но его можно собрать за счёт отпуска или отгулов.

Самая очевидная схема — взять выходными 2, 3, 5 и 6 ноября.

Тогда получится: 31 октября — 8 ноября: девять дней без работы подряд.

При этом потребуется использовать четыре рабочих дня отпуска или четыре отгула, поскольку:

31 октября и 1 ноября — обычные выходные;

2–3 ноября — отпуск;

4 ноября — государственный праздник;

5–6 ноября — отпуск;

7–8 ноября — выходные.

Причём 4 ноября не расходует день ежегодного оплачиваемого отпуска: по Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни, попавшие на период ежегодного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Если важнее не продолжительность отдыха, а финансовая выгода, стоит отдельно учитывать количество рабочих дней в каждом месяце. Life.ru уже разбирал, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году.

Переходит ли Россия на четырёхдневную рабочую неделю

Нет. Ноябрьская четырёхдневка не означает введения постоянной четырёхдневной рабочей недели в России.

В данном случае всё объясняется производственным календарём: из пяти обычных рабочих дней недели один — среда, 4 ноября — становится нерабочим из-за государственного праздника.

После выходных 7–8 ноября россияне возвращаются к обычному графику. Неделя с 9 по 13 ноября будет стандартной пятидневной.

Частые вопросы

4 ноября 2026 года — выходной или рабочий день?

Выходной. В среду, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства — официальный нерабочий праздничный день.

3 ноября 2026 года — рабочий день?

Да. Вторник, 3 ноября, является рабочим, но сокращается на один час как день перед государственным праздником.

5 ноября 2026 года нужно работать?

Да. Четверг, 5 ноября, — обычный рабочий день.

Сколько дней отдыхаем на 4 ноября в 2026 году?

Дополнительный праздничный выходной только один — 4 ноября. Он выпадает на среду и не соединяется с субботой и воскресеньем.

Будут ли длинные выходные в ноябре 2026 года?

Нет. День народного единства выпадает на середину недели, поэтому непрерывных трёх- или четырёхдневных выходных производственный календарь не предусматривает.

Сколько рабочих дней в ноябре 2026 года?

При пятидневной рабочей неделе в ноябре 20 рабочих дней и 10 выходных и праздничных.

Сколько часов нужно работать в ноябре 2026 года?

При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма составляет 159 часов. При 36-часовой — 143 часа, при 24-часовой — 95 часов.

Россия переходит на четырёхдневную рабочую неделю?