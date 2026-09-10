Четырёхдневная рабочая неделя в ноябре 2026: как работаем и отдыхаем 4 ноября
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Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя 2–6 ноября 2026 года: 4 ноября — выходной, 3 ноября — сокращённый день. Календарь ноября, рабочие часы и правила оплаты.
Россиян в ноябре 2026 года ждёт четырёхдневная рабочая неделя из-за выходного 4 ноября. Фото © Life.ru
В начале ноября россиян на пятидневке ждут четыре рабочих дня и выходной в среду 4 ноября. 3 ноября — сокращённый день; длинных выходных не будет.
Россиян в начале ноября 2026 года ждёт четырёхдневная рабочая неделя из-за Дня народного единства. Однако четыре рабочих дня не будут идти подряд: в понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, работаем, в среду, 4 ноября, отдыхаем, а 5 и 6 ноября снова выходим на работу. Кроме того, 3 ноября будет сокращённым предпраздничным днём.
Важно: речь не идёт о переходе России на постоянную четырёхдневную рабочую неделю. Сокращённый график связан исключительно с государственным праздником 4 ноября.
Четырёхдневная рабочая неделя в ноябре 2026: точный график
Для россиян, которые работают по стандартной пятидневке с выходными в субботу и воскресенье, первая рабочая неделя ноября будет выглядеть так:
- 1 ноября, воскресенье — выходной;
- 2 ноября, понедельник — рабочий день;
- 3 ноября, вторник — рабочий день, сокращённый на один час;
- 4 ноября, среда — День народного единства, официальный выходной;
- 5 ноября, четверг — рабочий день;
- 6 ноября, пятница — рабочий день;
- 7 ноября, суббота — выходной;
- 8 ноября, воскресенье — выходной.
Таким образом, на неделе с 2 по 8 ноября будет четыре рабочих дня и три выходных, но единого длинного отдыха не получится: праздничная среда разделит рабочую неделю на две части.
На неделе со 2 по 8 ноября 2026 года россияне на пятидневке будут работать четыре дня, а 4 ноября станет выходным. Фото © Life.ru
Почему 4 ноября 2026 года — выходной
4 ноября в России отмечается День народного единства. Он включён в перечень нерабочих праздничных дней, установленный статьёй 112 Трудового кодекса РФ.
В 2026 году 4 ноября выпадает на среду. Поэтому переносить праздник на понедельник или пятницу не будут: россияне просто получат дополнительный выходной непосредственно 4 ноября.
Правительство России заранее утвердило переносы выходных на 2026 год. Они затрагивают только январские даты: выходной с 3 января перенесён на 9 января, а с 4 января — на 31 декабря. Никаких дополнительных переносов в ноябре нет.
Полный график праздников и переносов смотрите в производственном календаре на 2026 год — в отдельном материале Life.ru.
3 ноября 2026 года — сокращённый рабочий день или нет
Да. Во вторник, 3 ноября 2026 года, рабочий день должен быть сокращён на один час, поскольку он непосредственно предшествует государственному празднику.
Такое правило установлено статьёй 95 Трудового кодекса РФ и распространяется в том числе на работников с обычной пятидневной рабочей неделей.
Например, если стандартный рабочий день длится с 09:00 до 18:00, то 3 ноября при неизменном времени начала работы он может закончиться в 17:00.
Для непрерывно действующих организаций и некоторых видов работ, где сократить смену невозможно, действуют отдельные правила компенсации переработки.
Кстати, 3 ноября станет последним сокращённым рабочим днём 2026 года. Следующий дополнительный выходной будет уже 31 декабря.
3 ноября 2026 года будет сокращённым рабочим днём перед Днём народного единства. Фото © Life.ru
Нужно ли работать 5 и 6 ноября 2026 года
Да. Четверг, 5 ноября, и пятница, 6 ноября, — обычные рабочие дни.
Поэтому график после Дня народного единства выглядит просто: 4 ноября — отдыхаем → 5 ноября — выходим на работу → 6 ноября — работаем → 7–8 ноября — обычные выходные.
Именно поэтому говорить о «длинных ноябрьских выходных» в 2026 году неправильно. Дополнительный день отдыха будет только один — в среду.
Как отдыхаем в ноябре 2026 года
Всего в ноябре 2026 года 30 календарных дней. Для работников с пятидневной рабочей неделей:
- рабочих дней — 20;
- выходных и праздничных — 10;
- сокращённых рабочих дней — 1.
Выходными будут 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.
Единственный федеральный нерабочий праздник месяца — 4 ноября, День народного единства.
Производственный календарь на ноябрь 2026 года
Норма рабочего времени в ноябре зависит от установленной продолжительности рабочей недели:
Норма рабочего времени в ноябре 2026 года: 159 часов при 40-часовой неделе, 143 часа при 36-часовой и 95 часов при 24-часовой. Инфографика © Life.ru
Сокращение нормы связано в том числе с предпраздничным днём 3 ноября, который становится короче на один час.
Для сотрудников со сменным графиком, шестидневной неделей или другими режимами труда конкретные рабочие дни могут отличаться. Однако 4 ноября остаётся федеральным нерабочим праздничным днём, а работа в него регулируется специальными нормами Трудового кодекса.
Уменьшится ли зарплата из-за выходного 4 ноября
Нет. Если сотрудник получает оклад и полностью отработал предусмотренную на ноябрь норму, праздничный выходной 4 ноября не является основанием уменьшать его зарплату.
То же касается сокращённого рабочего дня 3 ноября: сотруднику не должны уменьшать оклад из-за того, что предпраздничный день по закону стал на час короче.
Как оплачивается работа 4 ноября
Некоторым сотрудникам всё же придётся работать 4 ноября — например, при сменном графике или в организациях с непрерывным циклом.
По статье 153 Трудового кодекса РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в повышенном размере. Конкретный расчёт зависит от системы оплаты труда и от того, выполнялась ли работа в пределах месячной нормы.
По желанию работника вместо повышенной оплаты в предусмотренных законом случаях может быть предоставлен другой день отдыха.
Работа 4 ноября оплачивается по правилам работы в нерабочий праздничный день. Фото © Life.ru
Как превратить 4 ноября в длинные выходные
Сам производственный календарь длинного ноябрьского уикенда в 2026 году не даёт. Но его можно собрать за счёт отпуска или отгулов.
Самая очевидная схема — взять выходными 2, 3, 5 и 6 ноября.
Тогда получится: 31 октября — 8 ноября: девять дней без работы подряд.
При этом потребуется использовать четыре рабочих дня отпуска или четыре отгула, поскольку:
- 31 октября и 1 ноября — обычные выходные;
- 2–3 ноября — отпуск;
- 4 ноября — государственный праздник;
- 5–6 ноября — отпуск;
- 7–8 ноября — выходные.
Причём 4 ноября не расходует день ежегодного оплачиваемого отпуска: по Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни, попавшие на период ежегодного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
Если важнее не продолжительность отдыха, а финансовая выгода, стоит отдельно учитывать количество рабочих дней в каждом месяце. Life.ru уже разбирал, когда выгоднее брать отпуск в 2026 году.
Переходит ли Россия на четырёхдневную рабочую неделю
Нет. Ноябрьская четырёхдневка не означает введения постоянной четырёхдневной рабочей недели в России.
В данном случае всё объясняется производственным календарём: из пяти обычных рабочих дней недели один — среда, 4 ноября — становится нерабочим из-за государственного праздника.
После выходных 7–8 ноября россияне возвращаются к обычному графику. Неделя с 9 по 13 ноября будет стандартной пятидневной.
Частые вопросы
- 4 ноября 2026 года — выходной или рабочий день?
Выходной. В среду, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства — официальный нерабочий праздничный день.
- 3 ноября 2026 года — рабочий день?
Да. Вторник, 3 ноября, является рабочим, но сокращается на один час как день перед государственным праздником.
- 5 ноября 2026 года нужно работать?
Да. Четверг, 5 ноября, — обычный рабочий день.
- Сколько дней отдыхаем на 4 ноября в 2026 году?
Дополнительный праздничный выходной только один — 4 ноября. Он выпадает на среду и не соединяется с субботой и воскресеньем.
- Будут ли длинные выходные в ноябре 2026 года?
Нет. День народного единства выпадает на середину недели, поэтому непрерывных трёх- или четырёхдневных выходных производственный календарь не предусматривает.
- Сколько рабочих дней в ноябре 2026 года?
При пятидневной рабочей неделе в ноябре 20 рабочих дней и 10 выходных и праздничных.
- Сколько часов нужно работать в ноябре 2026 года?
При стандартной 40-часовой рабочей неделе норма составляет 159 часов. При 36-часовой — 143 часа, при 24-часовой — 95 часов.
- Россия переходит на четырёхдневную рабочую неделю?
Нет. Четырёхдневная неделя в начале ноября возникает только из-за государственного праздника 4 ноября и не означает изменения стандартной продолжительности рабочей недели в стране.