В Минобрнауки назвали срок получения образования в вузах по новой модели обучения

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, при которой продолжительность обучения будет зависеть от выбранной специальности. Как сообщил РИА «Новости» министр науки и высшего образования Валерий Фальков, на получение базового высшего образования потребуется от четырёх до шести лет.

«Продолжительность получения высшего образования составит 4–6 лет в зависимости от сложности специальности. Врачи будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли», — пояснил министр.

После базового этапа студенты смогут продолжить обучение в магистратуре. На специализированную подготовку отведут от одного года до трёх лет. Такая система позволит разделить получение фундаментальных знаний и освоение узкой профессиональной специализации.

Переход на новую модель планируют завершить к 2030 году. Сейчас её проверяют в рамках пилотного проекта в 17 российских вузах. Обучение там организовано по обновлённым стандартам, предусматривающим базовый и специализированный уровни.

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