В российских вузах введут два обязательных модуля по искусственному интеллекту

В образовательные программы новой модели высшего образования в России включат два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Один станет общим для всех студентов, а второй будет посвящён применению нейросетей в будущей профессии. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на форуме «Цифровые дни Иннополиса» в Татарстане.

«Мы включаем отдельный модуль в ядро всех программ новой модели высшего образования по технологиям искусственного интеллекта», — сообщил глава Минобрнауки, выступая на пленарном заседании.

Первый модуль будет базовым. Его предстоит изучать студентам независимо от выбранной специальности. Таким образом, знакомство с технологиями ИИ станет частью подготовки не только программистов и инженеров, но и будущих юристов, экономистов, историков и представителей других профессий.

Второй модуль предусмотрен для второго или третьего курса. Его содержание будет зависеть от направления подготовки. Предполагается, что студенты станут осваивать возможности искусственного интеллекта применительно к задачам своей будущей специальности.

Идею обязательного изучения ИИ Фальков озвучивал ещё летом 2026 года. Тогда Минобрнауки предлагало разделить обучение на базовую и профессиональную части. Обсуждались продолжительность занятий, содержание курсов и необходимость дополнительной подготовки преподавателей.

Теперь министр уточнил, как именно новые дисциплины будут встроены в систему высшего образования. При этом конкретные сроки их обязательного внедрения во всех университетах пока не названы. Речь идёт о программах новой модели высшего образования, переход к которой осуществляется поэтапно.

Параллельно искусственный интеллект начинают включать и в школьное обучение. Минпросвещения планирует со второй четверти 2026/27 учебного года ввести для учеников 5–11-х классов курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

Ранее Life.ru рассказывал, что Фальков предложил ввести два обязательных модуля по искусственному интеллекту в российских вузах. Тогда министр подчеркнул, что будущим специалистам необходимо не только понимать принципы работы ИИ, но и уметь применять технологии в своей профессиональной деятельности.