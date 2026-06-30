Два модуля по ИИ могут появиться в российских вузах

В России студенты должны изучать два обязательных модуля по искусственному интеллекту — базовый и профессиональный. С такой инициативой выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании» в Тюмени.

«Наше предложение <…> — давать всем базовый модуль уже на первом курсе. <…> Поскольку университет даёт профессию, и применительно к профессии технологии искусственного интеллекта имеют свою известную специфику — биолог, географ, историк, юрист, экономист, инженер, мы считаем, что должен быть профессиональный модуль в каждой образовательной программе», — уточнил чиновник.

По его словам, идея создания подобных модулей уже обсуждается. Необходимо определить количество учебных часов и содержание курса. Возможна также появится единая платформа для контроля обучения студентов. Отдельной задачей станет подготовка преподавателей для работы с этими модулями, а также организация системы постоянного повышения квалификации в связи с быстрым развитием технологий.

Ранее Валерий Фальков заявил, что высшая техническая школа России должна воспитывать не просто дипломированных специалистов, а изобретателей. Министр подчеркнул: стране нужны не просто дипломированные специалисты, а творцы, способные генерировать уникальную инновационную продукцию. Простое наращивание численности инженеров цели не решает.