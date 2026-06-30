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Регион
30 июня, 09:02

Два модуля по ИИ могут появиться в российских вузах

Фальков заявил о необходимости ввести в вузах два обязательных модуля по ИИ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России студенты должны изучать два обязательных модуля по искусственному интеллекту — базовый и профессиональный. С такой инициативой выступил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании» в Тюмени.

«Наше предложение <…> — давать всем базовый модуль уже на первом курсе. <…> Поскольку университет даёт профессию, и применительно к профессии технологии искусственного интеллекта имеют свою известную специфику — биолог, географ, историк, юрист, экономист, инженер, мы считаем, что должен быть профессиональный модуль в каждой образовательной программе», — уточнил чиновник.

По его словам, идея создания подобных модулей уже обсуждается. Необходимо определить количество учебных часов и содержание курса. Возможна также появится единая платформа для контроля обучения студентов. Отдельной задачей станет подготовка преподавателей для работы с этими модулями, а также организация системы постоянного повышения квалификации в связи с быстрым развитием технологий.

Фальков: Переход на новую модель высшего образования займёт три года
Фальков: Переход на новую модель высшего образования займёт три года

Ранее Валерий Фальков заявил, что высшая техническая школа России должна воспитывать не просто дипломированных специалистов, а изобретателей. Министр подчеркнул: стране нужны не просто дипломированные специалисты, а творцы, способные генерировать уникальную инновационную продукцию. Простое наращивание численности инженеров цели не решает.

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Татьяна Миссуми
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