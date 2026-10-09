«Запас сил не безграничен»: В ГД оценили введение в школах обязательного курса по ИИ

С сентября 2027 года курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным для российских школьников 5–11-х классов. Однако перед его повсеместным запуском необходимо понять, за счёт каких часов он появится в расписании и не приведёт ли нововведение к дополнительной нагрузке на детей и педагогов. Об этом Life.ru заявил председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

По словам парламентария, саму необходимость обучать детей безопасной работе с современными технологиями он не ставит под сомнение. Школьники должны понимать, как пользоваться цифровыми сервисами, распознавать мошеннические схемы и критически оценивать ответы нейросетей. Однако необходимо разобраться, какое место он займёт в уже существующей программе.

«Прежде чем объявлять новый курс обязательным для всех школ, нужно ответить на простой вопрос: откуда брать время в учебной программе?» — отметил Чернышов.

У российских школьников и так плотное расписание, к которому добавляются домашние задания и подготовка к экзаменам. Поэтому появление ещё одного обязательного курса, по мнению депутата, должно сопровождаться ясным объяснением, какие занятия он заменит и каким образом в итоге изменится общая учебная нагрузка.

«Нельзя бесконечно расширять список обязательного, считая, что у детей и учителей безграничный запас сил», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Отдельный вопрос, по словам Чернышова, касается кадров. Для полноценного запуска программы необходимо заранее определить, кто именно будет преподавать новую дисциплину, успеют ли подготовить таких специалистов и каким образом школам будут компенсироваться дополнительные часы работы педагогов.

Кто будет вести этот курс? Когда педагогов подготовят? Как оплатят дополнительные часы? Учитель не должен вечерами за свой счёт осваивать новую специальность, а потом ещё заполнять отчёты о её успешном внедрении ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Объявить о введении новой программы значительно проще, чем обеспечить её полноценную работу во всех российских школах. Именно поэтому важную роль должна сыграть апробация курса, которая начнётся со второй четверти нынешнего учебного года в тысяче образовательных учреждений.

По его словам, пилотный этап должен дать не формальный отчёт об успешном запуске, а реальную картину происходящего на местах. Необходимо выяснить, достаточно ли школам педагогов и техники, удаётся ли встроить занятия в существующее расписание и действительно ли сама программа приносит детям практическую пользу.

Апробация должна показать реальную картину: хватает ли кадров, техники, времени, насколько полезна программа детям. И если обнаружатся проблемы, их необходимо устранить до обязательного введения курса Борис Чернышов Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

При этом депутат подчеркнул, что навыки цифровой безопасности действительно необходимы современным школьникам. Однако ценность нового курса, по его мнению, будет зависеть от того, получат ли дети реальные знания, а педагоги — необходимые условия для работы.

«Нам нужны реальные навыки цифровой безопасности. Если весь результат сведётся к дополнительному часу в расписании и новой стопке отчётов у учителя, смысл этой инициативы будет потерян», — заключил Чернышов.

Ранее Минпросвещения определило правила использования искусственного интеллекта российскими школьниками. Ученикам начальных классов рекомендовано самостоятельно не работать с нейросетями, подростки 5–9-х классов могут использовать их с разрешения учителя, а старшеклассникам разрешено подключать ИИ в том числе к проектной и исследовательской деятельности. При этом пользоваться такими сервисами на промежуточной и итоговой аттестации нельзя. Учителям также предписано проверять созданные нейросетями материалы на достоверность и не загружать в общедоступные сервисы персональные данные детей.