«Не можешь победить — возглавь»: Призёр конкурса «Учитель года» раскрыл, как ИИ и мемы помогают понять классику

Современные школьники живут в смешанной реальности, и бороться с этим бессмысленно. Призёр конкурса «Учитель года», преподаватель русского языка и литературы Илья Тарасов в комментарии для Life.ru рассказал, как использует нейросети, мемы и 3D-экскурсии на уроках и почему учитель не должен бояться цифрового мира.

Сегодня мы работаем с особым поколением школьников — это альфа-поколение, дети, которые живут в смешанной реальности, на стыке цифрового и физического миров. Они испытывают сложности: слабо развитый эмоциональный интеллект, поверхностное потребление контента, смещённые акценты в плане авторитетов. Это не хорошо и не плохо, это данность, с которой бороться бессмысленно. А раз не можешь победить — возглавь. Илья Тарасов Учитель русского языка и литературы, призёр конкурса «Учитель года»

Очень часто школа объявляет язык цифрового мира вне закона, требуя от детей перехода на сухой академический дискурс. Тарасов считает это неправильным. Его приёмы базируются на использовании нейросетей и искусственного интеллекта. Например, с ребятами они создают 3D-стикеры с портретами знаменитых писателей и поэтов. Чтобы сделать такую картинку, ученику нужно изучить биографию, определить ключевые концепты, подобрать цитату и визуализировать задумку с помощью цифрового инструментария.

Другой пример — открытки с изображениями деятелей литературы. Учитель приводит в пример открытку в формате упаковки от жевательной резинки: сгенерированный портрет Александра Блока, прогуливающегося по улицам, устланным лепестками сакуры, и подпись: «Узнаю тебя в каждой прекрасной даме этого мира».

Берут интертекст, фрагмент поэтического произведения, факт биографии или историческую эпоху и переносят их в современный контекст.

«Мем, стикер или открытка — это высшая форма сжатия информации. Здесь необходимо подключить критическую работу, аналитическое мышление, чтобы из большого корпуса информации вычленить тот материал, который необходим для интерпретации той или иной мысли. Например, мы создали мем: слева — Обломов на диване кричит «Захар!», а справа — тот же Илья Ильич в XXI веке кричит «Алиса!», — объяснил эксперт.

Ещё один формат — графические новеллы, которые отличаются от комиксов композиционно завершённым видом. Здесь идёт работа не только с генеративными технологиями, но и предварительная проработка: создание сценария, разбивка текста на кадры, создание серии иллюстраций. Вершиной своего педагогического инструментария Тарасов называет артбуки — это проектная деятельность.

Берётся мифологема, и создаётся энциклопедия какого-либо мифологического пространства — например, «тридевятого царства». Ребёнок изучает историческую литературу, фольклорные тексты, культурологические источники, чтобы разложить смыслы и визуализировать их с помощью генеративных технологий.

На открытом уроке в первом туре заключительного этапа Тарасов показал 3D-экскурсии в пространства, которых нет на карте. По повести Пушкина «Станционный смотритель» они с учениками отправились в гости к Самсону Вырину.

«Как в компьютерной игре, мы перемещались по комнатам его жилища, рассматривали артефакты, которые затем сложились, как пазл, в общую картину интерпретации произведения», — резюмировал учитель.

Тарасов подчёркивает: нужно не бояться работать с сегодняшним днём, хотя риски понятны — это и родители, и поколенческий разрыв. Главное — отказаться от стратегии «я сильнее, я умнее». «Любой учитель, заходящий в класс и говорящий: «Сейчас я знаю истину, сейчас вы её запишете», — будет просто отторгнут детьми, потому что его слова будут восприняты как фальшь. Нужно оказаться на одном уровне с детьми, чтобы говорить на доступном и понятном для них языке.

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