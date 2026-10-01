Учитель года России — 2026: Алексей Морозов, призёры и итоги конкурса

Кто стал «Учителем года России — 2026», кого назвали призёрами и финалистами конкурса, когда объявят победителя и сколько он получит. Итоги конкурса учителей — в материале Life.ru.

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Его имя объявили 1 октября на торжественной церемонии награждения в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

Каждый из шести призёров получит денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. Победитель и призёры также могут быть привлечены к работе в качестве советников министра просвещения России на общественных началах.

В 2026 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» прошёл в 37-й раз. Его история ведётся с 1990 года.

Во втором туре лауреаты продолжили борьбу в Московской области и Москве. Педагоги проходили испытания, в которых оценивались профессиональный опыт, умение решать практические педагогические задачи, аргументировать свою позицию и работать в команде.

По итогам двух туров первое место занял Алексей Морозов. Ещё шесть участников, расположившихся в рейтинге со второго по седьмое место, стали призёрами.

В число 20 лауреатов конкурса вошли Андрей Дронов из Белгородской области, Валерия Слинкина из Волгоградской области, Леонид Шапошников из Воронежской области, Константин Проскуряков из Москвы, Екатерина Алексеева из Санкт-Петербурга, Светлана Алексеева из ДНР, Заур Шомахов из Кабардино-Балкарии, Руслан Алиев из Карачаево-Черкесии, Александр Чертищев из Кировской области, Андрей Феофанов из Московской области, Павел Петренко из Оренбургской области, Олег Батунов из Орловской области, Артём Малинин из Пермского края, Илья Тарасов из Татарстана, Юлия Волкова из Ростовской области, Александр Недорезов из Свердловской области, Николай Стопневич из Тамбовской области, Алексей Морозов из Тверской области, Виктор Тронин из Тульской области и Татьяна Журавлёва из Ярославской области.