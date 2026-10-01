Учитель года России — 2026: Алексей Морозов, призёры и итоги конкурса
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Кто стал «Учителем года России — 2026», кого назвали призёрами и финалистами конкурса, когда объявят победителя и сколько он получит. Итоги конкурса учителей — в материале Life.ru.
Обложка © teacher-of-russia.ru
Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» стал преподаватель информатики из Твери Алексей Морозов. Life.ru собрал финальные результаты, список призёров и размер денежных премий.
Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Его имя объявили 1 октября на торжественной церемонии награждения в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
Морозов представляет МОУ многопрофильную гимназию № 12 города Твери. Вместе с ним в число семи лучших участников конкурса вошли ещё шесть педагогов, получивших статус призёров. Life.ru собрал окончательные результаты конкурса.
Кто стал Учителем года России в 2026 году
«Учителем года России — 2026» стал Алексей Сергеевич Морозов — учитель информатики МОУ многопрофильной гимназии № 12 города Твери.
Победителя назвали 1 октября в Государственном Кремлёвском дворце. Морозов занял первое место по сумме результатов двух туров заключительного этапа и получил главный титул конкурса.
Победителю полагается денежное поощрение в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, он получает главный символ конкурса — Большого хрустального пеликана.
Кто стал призёром конкурса «Учитель года России — 2026»
Помимо победителя, призёрами конкурса стали шесть педагогов, занявших следующие места в итоговом рейтинге:
• Андрей Феофанов — учитель математики и информатики, Московская область.
• Илья Тарасов — учитель русского языка и литературы, Республика Татарстан.
• Заур Шомахов — учитель истории и обществознания, Кабардино-Балкарская Республика.
• Павел Петренко — учитель истории и обществознания, Оренбургская область.
• Виктор Тронин — учитель биологии, Тульская область.
• Валерия Слинкина — учитель математики, Волгоградская область.
Каждый из шести призёров получит денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей. Победитель и призёры также могут быть привлечены к работе в качестве советников министра просвещения России на общественных началах.
Андрей Феофанов — учитель математики и информатики из гимназии № 10 городского округа Луховицы Московской области, призёр всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026». Фото © vk.com / Андрей Феофанов
Как проходил конкурс «Учитель года России — 2026»
В 2026 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» прошёл в 37-й раз. Его история ведётся с 1990 года.
В заключительном этапе участвовали 89 педагогов — победителей региональных отборов. Первый тур состоялся в Белгородской области. Участники прошли конкурсные испытания «Педагогическое интервью» и «Урок», после чего жюри определило 20 лауреатов.
Во втором туре лауреаты продолжили борьбу в Московской области и Москве. Педагоги проходили испытания, в которых оценивались профессиональный опыт, умение решать практические педагогические задачи, аргументировать свою позицию и работать в команде.
По итогам двух туров первое место занял Алексей Морозов. Ещё шесть участников, расположившихся в рейтинге со второго по седьмое место, стали призёрами.
Валерия Слинкина из Волгограда стала единственной девушкой из шести призёров конкурса «Учитель года» в 2026 году. Фото © vk.com / Валерия Слинкина
Кто вошёл в топ-20 лучших учителей России в 2026 году
В число 20 лауреатов конкурса вошли Андрей Дронов из Белгородской области, Валерия Слинкина из Волгоградской области, Леонид Шапошников из Воронежской области, Константин Проскуряков из Москвы, Екатерина Алексеева из Санкт-Петербурга, Светлана Алексеева из ДНР, Заур Шомахов из Кабардино-Балкарии, Руслан Алиев из Карачаево-Черкесии, Александр Чертищев из Кировской области, Андрей Феофанов из Московской области, Павел Петренко из Оренбургской области, Олег Батунов из Орловской области, Артём Малинин из Пермского края, Илья Тарасов из Татарстана, Юлия Волкова из Ростовской области, Александр Недорезов из Свердловской области, Николай Стопневич из Тамбовской области, Алексей Морозов из Тверской области, Виктор Тронин из Тульской области и Татьяна Журавлёва из Ярославской области.
Сергей Денисов, преподаватель основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) из Клининграда, получил отдельную специальную номинацию. Фото © vk.ru/ Сергей Денисов
Отдельную специальную номинацию «Высота педагогического подвига» получил Сергей Денисов — учитель истории и основ безопасности и защиты Родины из Калининградской области.
Сколько получит победитель конкурса «Учитель года России — 2026»
Алексей Морозов как победитель конкурса получит 1 миллион рублей. Шесть призёров — по 500 тысяч рублей каждый.
Денежное поощрение для победителя и призёров федерального конкурса действует с 2023 года. Вместе с денежной премией победителю вручают Большого хрустального пеликана — главный символ «Учителя года России».
Что известно об Алексее Морозове
Алексей Морозов — преподаватель информатики из Твери. Он работает в многопрофильной гимназии № 12 и представлял Тверскую область на федеральном этапе конкурса.
По итогам первого тура Морозов вошёл в двадцатку лауреатов и продолжил борьбу во втором туре. В финальном рейтинге он набрал наибольшее количество баллов и стал победителем конкурса 2026 года.
Кто стал Учителем года России в 2025 году
В 2025 году конкурс выиграл Дмитрий Баланчуков, преподаватель китайского и английского языков гимназии № 22 Белгорода.
По традиции первый тур заключительного этапа следующего конкурса проходит в регионе, который представляет действующий победитель. Поэтому федеральный финал 2026 года стартовал в Белгородской области.
В 2024 году звание «Учитель года России» получил преподаватель физики из Санкт-Петербурга Леонид Дедюха.
Где объявили победителя конкурса «Учитель года России — 2026»
Имя победителя объявили 1 октября 2026 года во время торжественной церемонии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.
В тот же день подвели итоги других всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Конкурс «Учитель года России — 2026» завершился победой Алексея Морозова из Тверской области.