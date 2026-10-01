Кто вошёл в число лучших педагогов России: В МГУ назвали призёров

В Москве назвали призёров сразу четырёх всероссийских профессиональных конкурсов для педагогов и руководителей образовательных учреждений. Торжественная церемония прошла 1 октября в Научной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Призёрами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026» стали учитель математики и информатики Андрей Феофанов из Московской области, учитель русского языка и литературы Илья Тарасов из Татарстана, преподаватель истории и обществознания Заур Шомахов из Кабардино-Балкарии, его коллега Павел Петренко из Оренбургской области, учитель биологии Виктор Тронин из Тульской области и преподаватель математики Валерия Слинкина из Волгоградской области.

В конкурсе «Воспитатель года России» в число призёров вошли Наталья Милова из Сочи, Марина Морева из Санкт-Петербурга, Анастасия Потапова из Южно-Сахалинска и Софья Фадеева из Новокузнецка.

Призёрами конкурса «Директор года России — 2026» стали директор гимназии № 10 Мурманска Ольга Дзюба и директор школы № 45 Кемерова Марина Киселёва.

В конкурсе для педагогов начальных классов «Первый учитель» призовые места получили Наталья Павленко из Белгородской области и Мария Богатырёва из Санкт-Петербурга.

Всего во втором туре заключительного этапа четырёх конкурсов участвовали 50 лауреатов: 20 учителей, 15 воспитателей, пять директоров школ и десять педагогов начальных классов. Им предстояло пройти испытания «Профессиональная мастерская» и «Блицтурнир».

В церемонии в МГУ приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, помощник президента России Владимир Мединский, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и другие гости.

Кравцов отметил, что «Учитель года России» проводится уже в 37-й раз, а профессиональные конкурсы дают педагогам новые возможности для развития. По его словам, за всё время участниками таких состязаний стали более 300 тысяч человек.

«Всех лауреатов объединяет главное — желание помочь детям вырасти знающими, самостоятельными и ответственными людьми», — подчеркнул министр.