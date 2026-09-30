Учителям готовят новый статус и удостоверения: Кравцов раскрыл детали реформы

Минпросвещения России подготовило три проекта федеральных законов, связанных с мерами поддержки педагогов, а также проект постановления правительства об удостоверении учителя. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил 30 сентября на открытии Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ в Национальном центре «Россия».

По словам министра, документы готовятся в рамках исполнения президентского указа об особом статусе учителя. Следующим шагом станет разработка отдельного положения, которое должно конкретизировать этот статус. Причём формировать документ планируют с участием самих педагогов, после чего его вынесут на публичное обсуждение.

«Министерством подготовлено три проекта федеральных законов и проект постановления Правительства об удостоверении учителя. Вместе с педагогами сформируем положение о статусе учителя и вынесем его на публичное обсуждение», — заявил Кравцов.

Особый статус российских учителей был закреплён указом президента в июле 2026 года. Документ предусматривает меры, связанные с профессиональным развитием педагогов, наставничеством, защитой их прав и безопасности. Теперь Минпросвещения занимается нормативной базой, необходимой для практической реализации этих положений.

Кравцов также сообщил, что ведомство продолжает контролировать ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Параллельно в школах обновляют инфраструктуру и предметные кабинеты, организуют программы повышения квалификации, в том числе для преподавателей естественно-научных дисциплин.

Заявления прозвучали на открытии сразу двух крупных педагогических форумов. В 2026 году Всероссийский форум классных руководителей проходит уже в шестой раз, а Форум директоров школ организован впервые. На одной площадке собрались более тысячи педагогов и руководителей образовательных организаций из российских регионов и зарубежных стран. В течение трёх дней они будут обсуждать воспитательную работу, управление школами, профориентацию, применение искусственного интеллекта и другие вопросы развития образования.

Участникам также передали приветствие Владимира Путина. Президент отметил роль директоров и классных руководителей в образовательном и воспитательном процессе, подчеркнув, что работа педагога требует не только профессиональных знаний, но и способности поддерживать детей и помогать раскрывать их способности.