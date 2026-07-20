Путин закрепил указом особый статус учителя и общественную значимость профессии

Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Документ опубликован на портале правовой информации. Глава государства поручил правительству в течение полугода оптимизировать требования к режиму рабочего времени педагогов и объёму их нагрузки.

Документ также гарантирует учителям, впервые приступающим к работе, наставничество на срок не менее одного года. Кроме того, педагоги получат право на бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам.

В указе подчёркнуто, что эти меры призваны создать комфортные условия для учителей и укрепить статус профессии. Поручения кабмину и региональным властям должны быть исполнены в установленные сроки.

«Установить, что в Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан в целях сохранения развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений», — говорится в документе.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову о фактических зарплатах учителей за 2025 год и начало 2026 года, чтобы оценить реальные темпы роста доходов педагогов. Он напомнил о президентском указе 2012 года, который обязывал довести зарплаты учителей до средней по региону, и выразил обеспокоенность возможным формальным подходом к выполнению этого поручения.