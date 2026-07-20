Слуцкий попросил Минпросвещения раскрыть фактические зарплаты учителей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой раскрыть данные о фактических зарплатах школьных учителей за 2025 год и первые месяцы 2026 года. По словам политика, нужно выяснить темпы роста доходов педагога.

Слуцкий напомнил, что указом президента РФ от 7 мая 2012 года правительству поручено довести зарплаты учителей до средней по региону. Он отметил, что хотел бы узнать, какие именно меры приняли чиновники для реализации поручения главы государства и нет ли здесь попытки формально «отчитаться» Владимиру Путину на бумаге.

«Прошу сообщить размер среднемесячной зарплаты педагогических работников государственных и муниципальных школ в разрезе субъектов РФ по итогам 2025 года и за истекший период 2026 года, включая соотношение с средней зарплатой по региону, а также мероприятия министерства для достижения целевых показателей», — указал Слуцкий.

Он подчеркнул, что сейчас средняя цифра часто формируется за счёт работы на полторы–две ставки и дополнительной нагрузки, что нельзя считать нормой. Кроме того, усреднённые данные включают доходы директоров и их заместителей, искажающие реальную картину. Тогда как рядовой учитель зачастую вынужден довольствоваться малым.

«ЛДПР хочет видеть настоящую зарплату учителя за одну ставку. Каждый педагог в любом населённом пункте страны должен получать достойную оплату за свой труд», — резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пенсии российских учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тысячам рублей. Итоговая сумма зависит от стажа, региона работы и уровня заработной платы. Наиболее высокие выплаты смогут получать педагоги, которые долго работали на повышенной нагрузке и в северных регионах страны.