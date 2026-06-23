Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 10:04

В ЛДПР предложили отменить НДФЛ при доходе до 50 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Zolkina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniia Zolkina

Граждан с зарплатой меньше 50 тысяч рублей в месяц предлагают полностью освободить от подоходного налога. Об этом рассказал ТАСС глава ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что инициатива вошла в предвыборную программу партии «100 дней преобразования России».

«Отменим НДФЛ для доходов ниже 50 тысяч рублей, как сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей отменим НДФЛ для доходов ниже 100 тысяч рублей», — сказал он.

По мнению политика, такой шаг поможет поднять статус социально важных профессий. Он добавил, что эта мера станет дополнительным стимулом, чтобы привлекать специалистов в ключевые сферы экономики.

В Госдуме призвали освободить самозанятых россиянок от налога на год после родов
В Госдуме призвали освободить самозанятых россиянок от налога на год после родов

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, по которому новые законы, ухудшающие налоговые условия для людей и бизнеса, должны вступать в силу только через год после публикации. Как пояснял лидер партии Леонид Слуцкий, сейчас россияне могут оказаться в новой налоговой реальности уже спустя месяц, и времени перестроить расчёты и бюджеты практически не остаётся.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • лдпр
  • ндфл
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar