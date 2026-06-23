В ЛДПР предложили отменить НДФЛ при доходе до 50 тысяч рублей

Граждан с зарплатой меньше 50 тысяч рублей в месяц предлагают полностью освободить от подоходного налога. Об этом рассказал ТАСС глава ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что инициатива вошла в предвыборную программу партии «100 дней преобразования России».

«Отменим НДФЛ для доходов ниже 50 тысяч рублей, как сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей отменим НДФЛ для доходов ниже 100 тысяч рублей», — сказал он.

По мнению политика, такой шаг поможет поднять статус социально важных профессий. Он добавил, что эта мера станет дополнительным стимулом, чтобы привлекать специалистов в ключевые сферы экономики.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, по которому новые законы, ухудшающие налоговые условия для людей и бизнеса, должны вступать в силу только через год после публикации. Как пояснял лидер партии Леонид Слуцкий, сейчас россияне могут оказаться в новой налоговой реальности уже спустя месяц, и времени перестроить расчёты и бюджеты практически не остаётся.