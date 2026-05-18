Названа максимальная пенсия российских учителей

Максимальный размер пенсии российских учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тысячам рублей. Такой прогноз озвучил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, итоговая сумма зависит от стажа, региона работы и уровня заработной платы. Наиболее высокие выплаты смогут получать педагоги, которые долго работали на повышенной нагрузке и в северных регионах страны.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35-38 лет (с учётом работы на 1,5-1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учётом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 рублей», — сказал Сафонов.

Эксперт уточнил, что в Москве, Приморском крае, ХМАО и ЯНАО средняя зарплата учителей сейчас достигает 130–150 тысяч рублей. При таком доходе за 35–38 лет можно накопить около 240–260 пенсионных баллов.

В то же время минимальная пенсия педагогов в регионах с низкими зарплатами может составить от 13,6 до 16,3 тысячи рублей. По оценке Сафонова, при доходе около 31 тысячи рублей за аналогичный стаж учитель сможет накопить примерно 55–60 ИПК.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в России за последние 10 лет вырос почти в два раза. В апреле 2026 года средняя социальная пенсия достигла 16 583 рублей. Для сравнения: в 2016 году показатель составлял 8 634 рубля. Рост выплат произошёл после нескольких этапов индексации. Социальную пенсию получают граждане, у которых нет достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии.