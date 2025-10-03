Учителем года стал преподаватель китайского языка из Белгородской области
«Учителем года — 2025» стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков. Обложка © VK/ Конкурс «Учитель года России»
«Учителем года — 2025» стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Дмитрий Баланчуков работает в Белгородской области.
«Учителем года — 2025» стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков. Обложка © Telegram/Минпросвещения России
А в прошлом году «Учителем года России – 2024» стал Леонид Дедюха — молодой преподаватель физики из гимназии в Санкт-Петербурге. Педагог мечтает разработать и внедрить в российские школы методический комплекс по физике для филологических классов (рабочее название — «Физика для лириков»).