Учителя получат единые удостоверения: Кравцов раскрыл детали

В России готовятся ввести единое удостоверение учителя. Минпросвещения уже разработало три проекта федеральных законов и проект постановления Правительства, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», — сказал министр на открытии форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре «Россия».

Появление такого документа предусмотрено указом президента России № 498 от 20 июля 2026 года. Правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также определить порядок его выдачи.

На эту работу указом отведено шесть месяцев. Одновременно кабмин должен подготовить необходимые изменения в законодательство и усовершенствовать требования к режиму рабочего времени педагогов и объёму их учебной нагрузки.

Ранее Life.ru рассказывал, какие меры поддержки предусмотрены указом об особом статусе учителя. Сергей Кравцов отмечал, что документ должен вывести системную поддержку педагогов на новый уровень.