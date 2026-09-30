Учителя получат единые удостоверения: Кравцов раскрыл детали
Кравцов: Минпросвещения введёт единое удостоверение учителя
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В России готовятся ввести единое удостоверение учителя. Минпросвещения уже разработало три проекта федеральных законов и проект постановления Правительства, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», — сказал министр на открытии форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре «Россия».
Появление такого документа предусмотрено указом президента России № 498 от 20 июля 2026 года. Правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также определить порядок его выдачи.
На эту работу указом отведено шесть месяцев. Одновременно кабмин должен подготовить необходимые изменения в законодательство и усовершенствовать требования к режиму рабочего времени педагогов и объёму их учебной нагрузки.
Ранее Life.ru рассказывал, какие меры поддержки предусмотрены указом об особом статусе учителя. Сергей Кравцов отмечал, что документ должен вывести системную поддержку педагогов на новый уровень.
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