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Опубликовано 30 сентября, 12:20

Учителя получат единые удостоверения: Кравцов раскрыл детали

Кравцов: Минпросвещения введёт единое удостоверение учителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России готовятся ввести единое удостоверение учителя. Минпросвещения уже разработало три проекта федеральных законов и проект постановления Правительства, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», — сказал министр на открытии форумов классных руководителей и директоров школ в Национальном центре «Россия».

Появление такого документа предусмотрено указом президента России № 498 от 20 июля 2026 года. Правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, а также определить порядок его выдачи.

На эту работу указом отведено шесть месяцев. Одновременно кабмин должен подготовить необходимые изменения в законодательство и усовершенствовать требования к режиму рабочего времени педагогов и объёму их учебной нагрузки.

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Ранее Life.ru рассказывал, какие меры поддержки предусмотрены указом об особом статусе учителя. Сергей Кравцов отмечал, что документ должен вывести системную поддержку педагогов на новый уровень.

Больше новостей о школах, учителях и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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