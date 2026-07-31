Кравцов: Указ о статусе учителя выведет поддержку педагогов на новый уровень

Министр просвещения Сергей Кравцов оценил значение президентского указа, закрепляющего особый статус работников среднего образования. По мнению главы ведомства, документ, подписанный 20 июля, открывает новые горизонты для всей системы школьного обучения и создаёт дополнительные стимулы для прихода в профессию. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

«Указ президента об особом статусе учителя — итог системной работы по повышению престижа профессии. Интерес к ней растёт: количество заявлений в педвузы на конец июля составило почти 700 тысяч, что практически на 180 тысяч больше, чем в прошлом году. Документ закрепляет уже действующие меры поддержки и расширяет их — прежде всего для молодых специалистов, которым он дает реальный старт и, главное, надёжную защиту», — сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что акт станет серьёзным подспорьем для начинающих педагогов, а также даёт региональным властям полномочия устанавливать дополнительные льготы для учителей сверх федерального перечня. Сейчас правительство разрабатывает конкретные механизмы реализации документа, которые планируется обсудить на Августовских совещаниях и других профессиональных площадках.

Действующие ранее меры, включая сокращённую рабочую неделю (до 36 часов), удлинённый отпуск (до 56 дней), право на длительный отпуск до года и досрочную пенсию, сохраняются. Также за педагогами закреплено право на профпереподготовку раз в три года. Ожидается, что новый импульс поддержки повысит привлекательность профессии и поможет привлечь в школы больше молодых кадров.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя, поручив правительству в течение полугода оптимизировать требования к рабочему времени и нагрузке педагогов, а также гарантируя молодым учителям наставничество на год и бесплатную юридическую помощь. В документе отмечается, что меры направлены на создание комфортных условий для педагогов и укрепление их статуса, причём часть из них требует дополнительных решений правительства.